تمساح يثير الذعر في مصر… والمفاجأة في طوله!

Lebanon 24
11-12-2025 | 13:08
أثار ظهور تمساح في محافظة الشرقية شمالي مصر حالة واسعة من الهلع، بعدما لاحظه الأهالي يسبح في مياه أحد المصارف الزراعية بقرية الزوامل على مدى ستة أيام. وانتشرت الرواية بسرعة، ما دفع فرق الحماية المدنية والصيادين إلى التوافد على المكان ضمن حالة استنفار أمني، فيما تجمّع المواطنون لمتابعة المشهد الذي بدا غير مألوف.

لكن المفاجأة جاءت عند الإمساك بـ"المفترس"، إذ تبيّن أن طوله لا يتجاوز 90 سنتيمتراً، ما أثار موجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتنوّعت التعليقات بين من وصفه بأنه “سحلية كبيرة” ومن تساءل عن جدوى الحشود الكبيرة التي نُفّذت لاصطياده.
 


ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الاحتمال الأقرب لوجود التمساح في المصرف يعود إلى قيام بعض الأشخاص بالتخلص من الحيوانات التي لم يعد بالإمكان السيطرة عليها بعدما كبرت. وبينما تخيّل الأهالي أنهم أمام "تهديد مائي"، انتهت القصة بتمساح صغير نُقل إلى جهاز شؤون البيئة في المحافظة للتعامل معه وفق الإجراءات الرسمية.

طوله نحو 3 أمتار.. تمساح ضخم يبتلع كلبا
قرار منع هيفا وهبي عن الغناء يثير جدلاً قانونيًا ودستوريًا في مصر
نفوق مواشي يثير ضجة في مصر.. والزراعة توضح
دمية ذكية تثير الذعر بين الأطفال.. هذا ما تفعله
متفرقات

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

محافظة الشرقية

امل على

بيرة

