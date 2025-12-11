تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
بعد توجيه السيسي… علاج عدد من رموز الفن المصري إثر وعكات صحية
Lebanon 24
11-12-2025
|
13:48
أوعزت الحكومة
المصرية
بمعالجة عدد من الفنانين على نفقة الدولة، تقديراً لإسهامهم الفني وتأثيرهم المجتمعي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. وتشمل اللائحة، بحسب موقع "
القاهرة
24"، كلا من
ضياء
الميرغني، عبدالله مشرف، جميلة عزيز، أحمد
فؤاد
سليم،
نجوى
فؤاد، والفنانة عبلة كامل.
ونقل الموقع عن مصادر رسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تأكيد الدور المؤثر للفن في مصر، وتقديراً لمسيرة هؤلاء الفنانين وما قدموه من أعمال راسخة في الذاكرة الفنية.
ويأتي القرار امتداداً لتوجيه سابق من
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بعلاج مجموعة من الفنانين على نفقة الدولة، بينهم الفنان محمد صبحي الذي مرّ بوعكة صحية حادة في تشرين الثاني الماضي.
