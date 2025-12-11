بعد توجيه السيسي… علاج عدد من رموز الفن المصري إثر وعكات صحية

أوعزت الحكومة بمعالجة عدد من الفنانين على نفقة الدولة، تقديراً لإسهامهم الفني وتأثيرهم المجتمعي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. وتشمل اللائحة، بحسب موقع " 24"، كلا من الميرغني، عبدالله مشرف، جميلة عزيز، أحمد سليم، فؤاد، والفنانة عبلة كامل.



ونقل الموقع عن مصادر رسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تأكيد الدور المؤثر للفن في مصر، وتقديراً لمسيرة هؤلاء الفنانين وما قدموه من أعمال راسخة في الذاكرة الفنية.



ويأتي القرار امتداداً لتوجيه سابق من بعلاج مجموعة من الفنانين على نفقة الدولة، بينهم الفنان محمد صبحي الذي مرّ بوعكة صحية حادة في تشرين الثاني الماضي.





