رسالة مؤثرة للأميرة ديانا إلى وسيطتها الروحية تُعرض في مزاد

كُشف عن رسالة مؤثرة بخط يد وجّهتها إلى وسيطتها الروحية ريتا روجرز، عبّرت فيها عن امتنانها للدعم الذي تلقّته منها خلال مرحلة صعبة من حياتها. الرسالة المؤرخة في 23 تشرين الأول 1995، والمكتوبة على ورق يحمل شعار قصر كنسينغتون، أكدت فيها ديانا تقديرها الكبير لأحاديثهما وللدعم العاطفي الذي حظيت به.



وبحسب ميل، تعرّفت ديانا إلى روجرز عام 1994، ونشأت بينهما علاقة وثيقة جعلت الأميرة تلجأ إليها بانتظام في ظل أزماتها الشخصية وزواجها المضطرب من .

وتشير روجرز إلى أنها توقعت لاحقًا ارتباط ديانا برجل يبدأ اسمه بحرف D، وهو ما تحقق مع دودي الفايد، الذي رافقها في زيارة إلى ديربيشاير في 12 آب 1997، قبل أسابيع من وفاتهما في حادث .



وتفيد تقارير بأن ديانا استشارت روجرز قبل مقابلتها الشهيرة مع برنامج "بانوراما" عام 1995.

الرسالة المؤلفة من صفحتين والموقّعة بعبارة " ، ديانا" تُعرض حاليًا في مزاد تنظمه دار Chiswick Auctions في ، مع تقدير لسعرها بين 1500 و2000 جنيه إسترليني، على أن يُقام المزاد في 31 كانون الثاني.