Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

رسالة مؤثرة للأميرة ديانا إلى وسيطتها الروحية تُعرض في مزاد

Lebanon 24
11-12-2025 | 15:21
Doc-P-1453894-639010885166559522.jpg
Doc-P-1453894-639010885166559522.jpg photos 0
كُشف عن رسالة مؤثرة بخط يد الأميرة ديانا وجّهتها إلى وسيطتها الروحية ريتا روجرز، عبّرت فيها عن امتنانها للدعم الذي تلقّته منها خلال مرحلة صعبة من حياتها. الرسالة المؤرخة في 23 تشرين الأول 1995، والمكتوبة على ورق يحمل شعار قصر كنسينغتون، أكدت فيها ديانا تقديرها الكبير لأحاديثهما وللدعم العاطفي الذي حظيت به.

وبحسب ديلي ميل، تعرّفت ديانا إلى روجرز عام 1994، ونشأت بينهما علاقة وثيقة جعلت الأميرة تلجأ إليها بانتظام في ظل أزماتها الشخصية وزواجها المضطرب من الأمير تشارلز.
 
وتشير روجرز إلى أنها توقعت لاحقًا ارتباط ديانا برجل يبدأ اسمه بحرف D، وهو ما تحقق مع دودي الفايد، الذي رافقها في زيارة إلى ديربيشاير في 12 آب 1997، قبل أسابيع من وفاتهما في حادث باريس.

وتفيد تقارير بأن ديانا استشارت روجرز قبل مقابلتها الشهيرة مع برنامج "بانوراما" عام 1995.
الرسالة المؤلفة من صفحتين والموقّعة بعبارة "مع الحب، ديانا" تُعرض حاليًا في مزاد تنظمه دار Chiswick Auctions في لندن، مع تقدير لسعرها بين 1500 و2000 جنيه إسترليني، على أن يُقام المزاد في 31 كانون الثاني.
 
متفرقات

منوعات

الأمير تشارلز

الأميرة ديانا

مع الحب

تشارلز

ديربي

باريس

أن دي

بعبار

