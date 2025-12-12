بتهم الاحتيال... حكم بالسجن 15 عامًا على قطب العملات المشفرة "دو كوون"

حكمت محكمة أميركية على قطب العملات المشفرة "دو كوون"، بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانته بتهمة "تضليل المستثمرين"، الذين خسروا مليارات الدولارات إثر انهيار النظام البيئي للعملات المشفرة لشركته عام 2022.

وصدر الحكم على كوون، وهو جنوبي، من في ، بعد اعترافه بالذنب في آب الماضي، بتهم الاحتيال الناجمة عن انهيار العملة المشفرة التابعة لشركة "تيرافورم لابس"، التي بلغت قيمتها 40 مليار دولار.

وكانت الشركة قد روجت لعملتها " يو إس دي" على أنها "عملة مستقرة موثوقة"، وهي نوع من العملات عادة ما تكون مربوطة بأصول مستقرة لمنع التقلبات الكبيرة في الأسعار.

لكن المدعين العامين يقولون إن "كل ذلك كان وهما وانهار، ودمر المستثمرين وأثار سلسلة من الأزمات التي اجتاحت أسواق العملات المشفرة".

وكان كوون قد وافق سابقًا على مصادرة أكثر من 19 مليون دولار، تمثل عائدات مكتسبة بطرق غير مشروعة، في إطار صفقة الإقرار بالذنب.