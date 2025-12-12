تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بتهم الاحتيال... حكم بالسجن 15 عامًا على قطب العملات المشفرة "دو كوون"

Lebanon 24
12-12-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1454169-639011418735771776.jfif
Doc-P-1454169-639011418735771776.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حكمت محكمة أميركية على قطب العملات المشفرة "دو كوون"، بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانته بتهمة "تضليل المستثمرين"، الذين خسروا مليارات الدولارات إثر انهيار النظام البيئي للعملات المشفرة لشركته عام 2022.

 

وصدر الحكم على كوون، وهو كوري جنوبي، من قاض اتحادي في مدينة نيويورك، بعد اعترافه بالذنب في آب الماضي، بتهم الاحتيال الناجمة عن انهيار العملة المشفرة التابعة لشركة "تيرافورم لابس"، التي بلغت قيمتها 40 مليار دولار.

 

وكانت الشركة قد روجت لعملتها "تيرا يو إس دي" على أنها "عملة مستقرة موثوقة"، وهي نوع من العملات عادة ما تكون مربوطة بأصول مستقرة لمنع التقلبات الكبيرة في الأسعار.

 

لكن المدعين العامين يقولون إن "كل ذلك كان وهما وانهار، ودمر المستثمرين وأثار سلسلة من الأزمات التي اجتاحت أسواق العملات المشفرة".

 

وكان كوون قد وافق سابقًا على مصادرة أكثر من 19 مليون دولار، تمثل عائدات مكتسبة بطرق غير مشروعة، في إطار صفقة الإقرار بالذنب.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
العملات المشفرة تمحو تريليون دولار من قيمتها السوقية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة بيع عنيفة تهز العملات المشفّرة الصغيرة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط تراجع حاد لأسعار العملات المشفرة.. "بيتكوين" تهبط دون 86 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة نيويورك

بات الكبيرة

قاض اتحادي

نيويورك

بيرة

تيرا

كوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-12
Lebanon24
10:46 | 2025-12-12
Lebanon24
09:57 | 2025-12-12
Lebanon24
09:49 | 2025-12-12
Lebanon24
09:22 | 2025-12-12
Lebanon24
09:10 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24