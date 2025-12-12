أمّ مجرمة... قتلت طفلها بسبب "تدريب المرحاض"

قضت محكمة في ولاية الأميركية بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط على صوفيا ويليامز (43 عامًا)، بعد إدانتها بقتل طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، فايس.

وقالت المدعية العامة في بيان صحفي، إن الحكم تضمن أيضًا عقوبة إضافية بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد أربعة أشهر من إدانة ويليامز بتهم تشمل القتل العمد والقتل الجنائي، إضافة إلى عدة تهم تتعلق بالاعتداء على الأطفال.

وتعود القضية إلى آذار 2022 وفقا لصحيفة "بيبول"، حين عُثر على الطفل في شقة العائلة فاقدًا للوعي، وتم نقله إلى المستشفى في حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وخلال التحقيقات، وقبل إدانة ويليامز، أخبرت الضباط أن ابنها لم يكن مدرباً على استخدام المرحاض، وعندما لم يستمع إليها أو يستخدم المرحاض، كانت تؤدبه "بضربه بيدها، أو بنعل منزلي، أو بحزام حقيبة يد، أو بسلك شحن".

كما أظهرت إفادات أحد الأطفال المتواجدين أن ويليامز اعتدت على ابنها قبل فقدانه الوعي.

وأشار بيان إلى أن الأم لم تطلب المساعدة الطبية فورًا رغم ظهور علامات واضحة على تدهور حالة الطفل، واكتفت بالبحث عبر هاتفها عن معلومات تتعلق بالإصابات الرأسية.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابة قوية في الرأس، مرجحًا أن الطفل كان يمكن إنقاذه لو تلقى الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وأوضح أن الحكم يمثل "إنهاءً لإحدى المؤلمة التي شهدت إهمالًا بالغًا أدى إلى وفاة طفل دون الرابعة".