Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

حادث مروّع... مظلي ينجو بأعجوبة بعدما علق بجناح الطائرة (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2025 | 07:55
Doc-P-1454218-639011483077056311.jfif
Doc-P-1454218-639011483077056311.jfif photos 0
ترك مظلي أسترالي معلقًا في ذيل طائرة على ارتفاع 15,000 قدم (4 كيلومترات) بعد أن فتحت مظلته الاحتياطية بشكل مبكر، بحسب تقرير جديد أصدره مكتب السلامة النقلية الأسترالي.

 

ووقع الحادث في أيلول الماضي، أثناء محاولة مجموعة من المظليين تنفيذ تشكيل جماعي مكوَّن من 16 شخصًا، وتم تصويره بواسطة مصور كان يرافقهم.

 

وأظهرت اللقطات لحظة نشوء المشكلة عندما اصطدمت يد المظلي بمظلة احتياطية على جناح الطائرة، مما أدى إلى فتحها قبل الأوان. ونتيجة لذلك، ارتطم المظلي خارج السيطرة بالمصور الذي اضطر إلى التمسك بجانب الطائرة لتجنب السقوط الحر. وواصل ثلاثة من أعضاء نادي Far North Freefall القفز كما هو مخطط لهم، فيما عانى المظلي من الموقف الخطير تحت الطائرة.

 

وأوضح التقرير أن المظلي تمكن من استخدام "سكين الخطاف" لقطع خيوط المظلة الاحتياطية وتحرير نفسه من الطائرة، ثم فتح مظلته الرئيسية ليهبط بأمان على الأرض.

 

وأشار أنغوس ميتشل، المفوض الرئيسي لمكتب السلامة النقلية، إلى أن حمل سكين الخطاف، على الرغم من أنه ليس مطلبًا تنظيميًا، يمكن أن ينقذ حياة المظليين في حال حدوث فتح مبكر للمظلة الاحتياطية.

 

ووفقا لصحيفة "تلغراف" أكد التقرير أن ذيل الطائرة تعرض لأضرار كبيرة جراء الحادث، مما قلل من قدرة الطيار على التحكم بالطائرة. وعلى الرغم من ذلك، تمكن الطيار من إصدار نداء استغاثة والهبوط بأمان دون إصابات بشرية أخرى.

 

وبحسب الخبراء، يُعد هذا الحادث تذكيرًا قويًا للمظليين حول مخاطر القفز الحر، وأهمية تجهيز أنفسهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ، مثل سكين الخطاف، وكذلك التأكد من فحوصات السلامة للطائرة والمعدات قبل أي قفزة. 

 
