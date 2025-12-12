مأساة في العائلة الواحدة بسبب غاز المدفأة.. إليكم ما حصل

توفي أربعة أردنيين من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بضيق في التنفس؛ إثر تسرب غاز المدفأة بمنطقة الهاشمية في شرقي البلاد.

وهرعت فرق الإسعاف لإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، بحسب بيان لمديرية .

ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة وتفقد خراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة باستمرار، واستبدال مانعة التسرب عند كل عملية استبدال للأسطوانة.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في غضون أسبوع، فقد توفي ثلاثة أشخاص إثر حادث تسرب غاز في العاصمة .