مأساة في العائلة الواحدة بسبب غاز المدفأة.. إليكم ما حصل

توفي أربعة أردنيين من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بضيق في التنفس؛ إثر تسرب غاز المدفأة بمنطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء شرقي البلاد.
وهرعت فرق الإسعاف لإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.
ودعت مديرية الأمن العام الأردنية إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة وتفقد خراطيم الغاز الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة باستمرار، واستبدال مانعة التسرب عند كل عملية استبدال للأسطوانة.
وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في غضون أسبوع، فقد توفي ثلاثة أشخاص إثر حادث تسرب غاز في العاصمة عمان.