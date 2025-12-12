"من فضلك لا تلمسني".. سياسيّ يثير الجدل بتصرفه مع صحافية (فيديو)

وثّق مقطع فيديو محاولة سناتور بولندي لمس ميكروفون صحافية بالقوة أثناء بث مباشر داخل ، بطريقة غير لائقة.

ووقعت الحادثة، بحسب مواقع عالمية، أثناء قيام صحافية البولندي، يوستينا دوبروش أوراتش، بتوجيه أسئلة إلى السناتور فويتشيخ سكوروكيفيتش حول موقف من الجهود الدولية لإنهاء الحرب في ، وغيابها عن طاولات التفاوض الأخيرة.

وبحسب ما أظهره الفيديو المتداول، احتدّ بعدما اتهمت الصحافية السناتور بتجاهل الحقائق والتلاعب بالمعلومات، لا سيما فيما يتعلق بإقصاء بولندا عن ، وردّ سكوروكيفيتش بانفعال لفظي، قبل أن يمدّ يده باتجاه الميكروفون المثبّت على ملابسها محاولًا إيقافه.

وخلال المشهد، كرّرت الصحافية أكثر من مرة عبارة: "من فضلك لا تلمسني"، مؤكدة رفضها لأي تواصل جسدي، فيما حاول السناتور تبرير تصرّفه، لترد عليه الصحافية بحزم وتنهي المقابلة على الفور.