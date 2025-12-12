"من فضلك لا تلمسني".. سياسيّ يثير الجدل بتصرفه مع صحافية (فيديو)

وثّق مقطع فيديو محاولة سناتور بولندي لمس ميكروفون صحافية بالقوة أثناء بث مباشر داخل البرلمان، بطريقة غير لائقة.
ووقعت الحادثة، بحسب مواقع عالمية، أثناء قيام صحافية التلفزيون الحكومي البولندي، يوستينا دوبروش أوراتش، بتوجيه أسئلة إلى السناتور فويتشيخ سكوروكيفيتش حول موقف بولندا من الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وغيابها عن طاولات التفاوض الأخيرة.
🇵🇱In Poland, a journalist’s conversation with a senator suddenly turned into a scandal: “Please do not touch me.”
The confrontation broke out in the corridors of the Polish Sejm during a discussion about ending the war in Ukraine and Poland’s alleged absence from the negotiation… pic.twitter.com/XJqTADGz0j
— NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025
وبحسب ما أظهره الفيديو المتداول، احتدّ النقاش بعدما اتهمت الصحافية السناتور بتجاهل الحقائق والتلاعب بالمعلومات، لا سيما فيما يتعلق بإقصاء بولندا عن المفاوضات الدولية، وردّ سكوروكيفيتش بانفعال لفظي، قبل أن يمدّ يده باتجاه الميكروفون المثبّت على ملابسها محاولًا إيقافه.
وخلال المشهد، كرّرت الصحافية أكثر من مرة عبارة: "من فضلك لا تلمسني"، مؤكدة رفضها لأي تواصل جسدي، فيما حاول السناتور تبرير تصرّفه، لترد عليه الصحافية بحزم وتنهي المقابلة على الفور.