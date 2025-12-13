مقبرة جماعية لمئات الرضع في دولة أوروبية.. وهذا ما أظهرته التحقيقات

بينت أعمال تنقيب في موقع دار رعاية الأمهات والأطفال السابق في بلدة توام عن مقبرة ثانية لدفن الرضع وسط مخاوف من أن تضم رفات ما يقارب 800 طفل كانوا قد توفّوا خلال القرن الماضي، وفق ما نقلته صحيفة " بوست".ولفت مكتب مدير التدخل المُصرّح به في توام الجهة المستقلة المكلفة بالتنقيب، العثور على "أدلة قاطعة" تؤكد وجود موقع دفن إضافي، على الرغم من عدم ظهور أي مؤشرات على سطح الأرض أو في محيطه قبل بدء الحفريات هذا الصيف.المكتب دانيال ماكسويني في تصريحات لهيئة الإذاعة الأيرلندية RTE إن منطقة الدفن الثانية تقع على بُعد يتراوح بين 55 و105 ياردات من خزان للصرف الصحي كان يُعتقد سابقاً أنه يحتوي على جثامين 796 رضيعاً وُلدوا لأمهات غير متزوجات وأُودعوا في الدار.ومنذ بداية عمليات الحفر في حزيران الماضي عُثر على رفات 11 رضيعاً داخل توابيت في محيط الواقعة في على بعد نحو 120 ميلاً من ، وقد أُرسلت هذه الرفات لإجراء التحليل الجنائي.وأوضح ماكسويني أن 160 شخصاً تواصلوا حتى الآن مع المكتب لتقديم عينات ، أملاً في تحديد هوية الأطفال المتوفين، داعياً مزيداً من الأقارب المحتملين للتقدّم والمشاركة في عملية المطابقة الجينية.وتشير سجلات بحثية أجرتها المؤرخة كاثرين كورليس عام 2014، إلى أن 798 طفلاً توفّوا توام بين عامي 1925 و1961، بينما لم يُدفن رسمياً سوى رضيعين في مقبرة مجاورة، ما أثار موجة غضب واسعة آنذاك ودفع الحكومة الأيرلندية عام 2015 إلى تشكيل لجنة تحقيق شملت 14 داراً للأمهات والأطفال وأربعة منازل تابعة للمقاطعات.