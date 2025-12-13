بعد سرقة مجوهرات ثمينة منه في تشرين الأول.. تقرير يكشف ثغرات أمنية خطيرة في متحف اللوفر

قامت المفتشية العامة للشؤون الثقافية يوم الأربعاء الماضي بتقديم تقرير "شديد اللهجة" حول الثغرات الأمنية في متحف اللوفر، التي سمحت بسرقة مجوهرات ثمينة في تشرين الأول الماضي إلى .وشدد التقرير على ما وصفه رئيس المفتشية، نويل كوربان، على "الإخفاقات العامة" في إدارة المتحف والجهة الوصية عليه، لافتا إلى أن الفرنسية لم تمارس الرقابة اللازمة في السنوات الماضية.كما انتقد كوربان، رئيسة متحف اللوفر لورانس ديكار، وسلفها ، لعدم اطلاعهما على تقارير تدقيقية حول الأمن داخل المتحف.وأكد التقرير أن جميع الوسائل لإحباط السرقة كانت موجودة، لكنها كانت "جامدة"، مؤكدًا أن عملية السرقة لم تكن "مسألة حظ" بل "انحرافًا" في طريقة إدارة الأمنية داخل المتحف، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية.وأشار التقرير إلى أن اللصوص كانوا سيعتقلون لو تأخروا لـ30 ثانية فقط، إذ طبق موظفو اللوفر تعليمات السطو، ولكن غرفة المراقبة كانت ضيقة ومحدودة الشاشات، ما أعاق التعرف على اللصوص، بالإضافة إلى سوء توجيه الشرطة وعدم تحديد مخرجات اللصوص.كما كشف التقرير أن النافذة التي خرج منها اللصوص في قاعات أبولون كانت مؤمنة بشكل "سيئ" منذ عام 2003، وزجاجها "ضعيف جدًا"، فيما صمدت خزائن المجوهرات ثلاث دقائق فقط أمام المناشير الكهربائية المحمولة، وهي معدات لم تُدرج ضمن السيناريوهات الأمنية السابقوخلص التقرير إلى أن سيناريو السرقة لم يؤخذ بعين الاعتبار، وأن خطر التسلل والسرقة كان أسيء تقديره، بالإضافة أن النظام القديم لحماية مجوهرات التاج شابته عيوب كثيرة، مؤكدا أن المتحف يحتاج إلى مراقبة خارجية.