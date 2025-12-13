تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

هل يبتعد الأمير هاري وميغان ماركل عن العائلة المالكة في الأعياد؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1454837-639012662982510812.jpg
Doc-P-1454837-639012662982510812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد ميغان ماركل والأمير هاري لقضاء عطلة رأس السنة خارج البلاد في رحلة فاخرة مع أصدقاء مقربين، في وقت يختاران فيه قضاء عيد الميلاد بهدوء داخل منزلهما في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، برفقة طفليهما آرتشي وليليبت ووالدة ميغان، دوريا راغلاند، بعيداً عن أجواء الاحتفالات الملكية التقليدية في بريطانيا.

بحسب تقارير صحفية، فضّل الزوجان أجواء الخصوصية والدفء العائلي في منزلهما، مبتعدين عن تجمع ساندرينغهام للعائلة المالكة، في خطوة تعكس نمط حياتهما الجديد بعد الانفصال عن الواجبات الرسمية.

وتخطط العائلة لقضاء عطلة رأس السنة في رحلة فاخرة خارج الولايات المتحدة، مع التركيز على الراحة والخصوصية، في استمرار لنهجهما القائم على الابتعاد عن الأضواء والمناسبات الرسمية.

ورغم الحالة الصحية الحرجة لوالدها توماس ماركل، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الفلبين بعد عملية بتر طارئة، أفادت مصادر مطلعة بأن ميغان لا تنوي السفر لرؤيته في الوقت الحالي، ما يعيد الجدل حول مستقبل علاقتهما.

وتعود الخلافات بين ميغان ووالدها إلى ما قبل زواجها من الأمير هاري عام 2018، وتفاقمت بسبب تعامله مع وسائل الإعلام، وصولاً إلى حكم قضائي بريطاني عام 2021 لصالح ميغان في قضية الخصوصية. ومع استمرار القطيعة، تبقى احتمالات المصالحة قائمة لكنها محفوفة بتعقيدات عائلية وإعلامية كبيرة. (سيدتي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمير هاري غاضب... ما علاقة زوجته ميغان ماركل؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير فيليب حذّر هاري من الزواج بميغان ماركل... ماذا قال له؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يبتعد نيمار عن مونديال 2026؟ إصابة جديدة تربك حسابات البرازيل
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العاصفة تهز القصر الملكي.. هل حان دور هاري وميغان بعد سقوط أندرو؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

عيد الميلاد

بريطانيا

التركي

الترك

العلا

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2025-12-14
Lebanon24
04:55 | 2025-12-14
Lebanon24
02:53 | 2025-12-14
Lebanon24
01:26 | 2025-12-14
Lebanon24
01:05 | 2025-12-14
Lebanon24
00:56 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24