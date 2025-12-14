كيف تؤثّر الابتسامة على نجاح المقابلات التقنية؟

أكد خبراء ومطوّرون في قطاع التكنولوجيا، من خلال تجارب عملية، أن الابتسامة والسلوك الإيجابي قد يشكّلان عنصرًا حاسمًا في المقابلات التقنية، أحيانًا بقدر أهمية المهارات التقنية نفسها.



وفي هذا السياق، روت مطوّرة برمجيات في شركة تجربة مقابلة تركت لديها انطباعًا لافتًا عن أحد المرشحين، رغم ارتكابه خطأ بسيطًا أثناء كتابة الكود. وأشارت إلى أن طريقة تعاطيه مع الخطأ، وابتسامته الواضحة، عكستا ثقة بالنفس وقدرة على التعامل مع الضغط.



وأوضحت في منشور عبر أن المرشح اعترف بالخطأ بهدوء، مبررًا ذلك بالتوتر، قبل أن يكمل المقابلة بسلاسة ويجيب عن جميع الأسئلة والمتابعات المطلوبة، ما جعله يقدّم أداءً متماسكًا .



وشددت على أن الابتسامة، حتى في لحظات القلق، تقلل من توتر المقابلات وتجعل الأجواء أكثر إنسانية، كما تترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد لدى القائمين على التوظيف، معتبرة أن إظهار الهدوء والود لا يقل أهمية عن إتقان التفاصيل التقنية.



وتفاعل كثيرون مع هذه التجربة، مؤكدين أن الابتسامة في مواقف الضغط تعكس شخصية متوازنة وغير تصادمية، فيما أشار آخرون إلى أنهم حصلوا على وظائفهم بفضل قدرتهم على التواصل الإيجابي خلال المقابلات. وذهب بعضهم إلى اعتبار أن جزءًا كبيرًا من نجاح أي مقابلة يعود إلى شخصية المرشح وسهولة التعامل معه.



وفي الإطار نفسه، كشف هاريت ناجبال، الرئيس التنفيذي لشركة " "، عن اعتماده سؤالًا بسيطًا لتقييم شخصية المتقدمين للوظائف، يتمحور حول ما إذا واجهوا أي صعوبة في الوصول إلى مكان المقابلة. وأوضح أن الإجابة على هذا السؤال تعكس طريقة تفكير المرشح في مواجهة التحديات اليومية.



ولفت ناجبال إلى أن كثيرًا من العوامل في الحياة المهنية، كالمنافسة أو الأوضاع الاقتصادية أو حتى الظروف المناخية، تبقى خارج السيطرة، لكن طريقة التعامل معها هي ما يصنع الفارق، معتبرًا أن الإيجابية والابتسامة غالبًا ما تفتحان أبوابًا أكثر مما يفعله التذمر أو التوتر.

