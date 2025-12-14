ردّ حكومي على شائعات طالت المتحف المصري الكبير

أكدت أن يواصل استقبال زائريه بشكل طبيعي ومنتظم وفق مواعيد العمل الرسمية المعتمدة منذ افتتاحه للجمهور في 4 تشرين الثاني الماضي، نافية ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود اضطرابات في العمل أو الزيارة.



وأوضحت الوزارة أن المتحف يشهد إقبالًا لافتًا من الزائرين المصريين والأجانب، بمتوسط يبلغ نحو 15 ألف زائر يوميًا، وهو رقم يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى للمتحف، ويعكس الاهتمام الكبير بهذا الصرح الثقافي العالمي.



وفي إطار تنظيم حركة الزيارة وضمان راحة وأمان الزائرين وتحسين جودة التجربة السياحية، أعلنت الوزارة تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر الدخول اعتبارًا من الأول من كانون الأول الجاري، مع إيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر داخل المتحف. ويتم الحجز عبر الموقع الرسمي للمتحف وفق مواعيد زمنية محددة، مع متابعة مستمرة لضمان كفاءة المنظومة وسلاسة عملها.



وفي ما يتعلق بالملاحظات حول بعض الأرضيات الخارجية، أوضحت الوزارة أنها ناتجة عن تجهيزات وديكورات ، مؤكدة أن أعمال الإصلاح جارية وفق خطة زمنية متفق عليها مع الشركة المنفذة، من دون التأثير على حركة الزيارة أو تجربة الجمهور.



أما بشأن ما أُثير حول تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف، فأشارت الوزارة إلى أن التصميم المعماري للبهو يعتمد على فتحات سقفية مدروسة تسمح بدخول الإضاءة والتهوية الطبيعية، وأن تسرب كميات محدودة من مياه الأمطار خلال فترات الهطول يُعد أمرًا متوقعًا ومتوافقًا مع التصميم المعتمد.

Advertisement