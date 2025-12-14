تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

انهيار موقع بناء مكتبة يوقع 4 قتلى في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
14-12-2025 | 01:26
عُثر، السبت، على جثة آخر عامل مفقود في حادث انهيار موقع بناء مكتبة في كوريا الجنوبية، ما رفع حصيلة الضحايا إلى أربعة قتلى، في الحادث المميت الذي وقع يوم الخميس.

وأفاد مسؤولون بأن جثة العامل، البالغ من العمر 58 عامًا ويُعرف باسم عائلته "كيم"، انتُشلت قرابة الساعة 11:20 صباحًا، وفق ما نقلته وكالة "يونهاب". وكانت السلطات قد عثرت في وقت سابق على جثة عامل آخر يُدعى "كو" عند الساعة 1:03 فجرًا، فيما توفي عاملان آخران في يوم وقوع الانهيار.

وحددت السلطات هوية الضحايا الأربعة على أنهم فنيون يعملون لدى مقاول من الباطن، وجميعهم من الجنسية الكورية.

وبحسب التحقيقات الأولية، يُرجّح أن الانهيار بدأ أثناء صبّ الخرسانة على سطح المبنى المؤلف من طابقين، ما أدى إلى انهيار الطابقين الأرضي والأول باتجاه الطابق السفلي.

وكانت المكتبة قيد الإنشاء من قبل حكومة مدينة غوانغجو، على موقع محطة سابقة لحرق النفايات، تقع على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب سيول.

وفي إطار التحقيق، داهمت الشرطة وسلطات العمل مقرّ المقاول الرئيسي وصادرت وثائق متعلقة بالمشروع، للتحقق من مدى الالتزام بإجراءات السلامة. وأكد مسؤول في فرع وزارة العمل والتوظيف في غوانغجو أن تحقيقًا شاملًا سيُجرى لتحديد الأسباب الهيكلية للحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

من جهته، أعلن وزير الأراضي كيم يون-دوك أن الحكومة تعتزم سنّ قانون خاص لتعزيز معايير السلامة في مواقع البناء وفرض عقوبات أشد على الحوادث المميتة، في ظل تزايدها مؤخرًا. كما شدد الرئيس لي جيه ميونغ، منذ توليه منصبه في حزيران، على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية بعد سلسلة حوادث صناعية في مواقع تشرف عليها شركات بناء كبرى.
