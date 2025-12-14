انهيار موقع بناء مكتبة يوقع 4 قتلى في كوريا الجنوبية

عُثر، السبت، على جثة آخر عامل مفقود في حادث انهيار موقع بناء مكتبة في ، ما رفع حصيلة الضحايا إلى أربعة قتلى، في الحادث المميت الذي وقع يوم الخميس.



وأفاد مسؤولون بأن جثة العامل، البالغ من العمر 58 عامًا ويُعرف باسم عائلته "كيم"، انتُشلت قرابة الساعة 11:20 صباحًا، وفق ما نقلته وكالة "يونهاب". وكانت السلطات قد عثرت في وقت سابق على جثة عامل آخر يُدعى "كو" عند الساعة 1:03 فجرًا، فيما توفي عاملان آخران في يوم وقوع الانهيار.



وحددت السلطات هوية الضحايا الأربعة على أنهم فنيون يعملون لدى مقاول من الباطن، وجميعهم من الجنسية .



وبحسب التحقيقات الأولية، يُرجّح أن الانهيار بدأ أثناء صبّ الخرسانة على سطح المبنى المؤلف من طابقين، ما أدى إلى انهيار الطابقين الأرضي والأول باتجاه الطابق السفلي.



وكانت المكتبة قيد الإنشاء من قبل حكومة مدينة غوانغجو، على موقع محطة سابقة لحرق النفايات، تقع على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب سيول.



وفي إطار التحقيق، داهمت الشرطة وسلطات العمل مقرّ وصادرت وثائق متعلقة بالمشروع، للتحقق من مدى الالتزام بإجراءات السلامة. وأكد مسؤول في فرع والتوظيف في غوانغجو أن تحقيقًا شاملًا سيُجرى لتحديد الأسباب الهيكلية للحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.



، أعلن وزير الأراضي كيم يون-دوك أن الحكومة تعتزم سنّ قانون خاص لتعزيز معايير السلامة في مواقع البناء وفرض عقوبات أشد على الحوادث المميتة، في ظل تزايدها مؤخرًا. كما شدد الرئيس لي جيه ميونغ، منذ توليه منصبه في حزيران، على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية بعد سلسلة حوادث صناعية في مواقع تشرف عليها شركات بناء كبرى.

