متفرقات
لحظة إنقاذ مؤثرة وسط فيضانات آسفي… مواطنون ينقذون امرأة من السيول الجارفة
Lebanon 24
15-12-2025
|
03:52
في مشهد إنساني مؤثر، وثّق مقطع فيديو متداول على
مواقع التواصل الاجتماعي
لحظة إنقاذ امرأة كادت السيول الجارفة أن تودي بحياتها، إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مدينة آسفي الساحلية في
المغرب
.
ويُظهر الفيديو، الذي حظي بانتشار واسع، مجموعة من المواطنين وهم يحاولون تهدئة المرأة وحثّها على التمسك بسور
المدينة القديمة
، فيما كانت تصارع تيارًا مائيًا قويًا وتستغيث طالبة النجدة، في لحظة عكست حجم الخطر الذي كانت تواجهه.
وبروح تضامن لافتة، نجح المواطنون في مدّ حبل نحو المرأة التي كانت تتشبث بصعوبة وسط المياه المتدفقة، قبل أن يتمكنوا من سحبها إلى برّ الأمان، لتنتهي عملية الإنقاذ من دون تسجيل إصابات ظاهرة.
وعقب إنقاذها، قالت المرأة بحزن بالغ إن السيول جرفت عددًا من أفراد عائلتها، في شهادة مؤلمة على حجم الكارثة التي ضربت المدينة.
ووقعت الحادثة
يوم الأحد
، إثر تساقطات مطرية غزيرة تسببت بفيضانات غير مسبوقة اجتاحت أحياء واسعة من آسفي، وأدّت إلى جرف سيارات، وإلحاق أضرار جسيمة بعشرات المنازل والمتاجر.
وأعلنت السلطات المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في آسفي إلى 21 قتيلًا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، في كارثة وُصفت بأنها من أعنف الفيضانات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد فترة طويلة من الجفاف.
