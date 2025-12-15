ما الذي يرفع برمودا؟ اكتشاف جيولوجي يغيّر الفرضيات

اكتشف علماء طبقة صخرية ضخمة وغير معروفة سابقًا تحت ، قد تفسّر موقعها المرتفع وسط المحيط . ويبلغ سمك الطبقة نحو 20 كيلومترًا، وتقع أسفل القشرة المحيطية، في ظاهرة غير مسبوقة عالميًا.



وأوضح عالم الزلازل فريزر أن هذه الطبقة تظهر داخل الصفيحة التكتونية، بدلًا من الوشاح الذي يوجد عادة تحت القشرة، مرجّحًا ارتباطها بنشاط بركاني قديم توقّف قبل نحو 31 مليون سنة.



ويرى الباحثون أن صهارة الوشاح خلال آخر ثوران بركاني ربما تصلّبت داخل القشرة، مكوّنة بنية ترفع قاع المحيط بنحو 500 متر، ما يفسّر بقاء مرتفعة رغم خمولها التكتوني.



واعتمدت الدراسة على تسجيلات زلزالية لرسم خريطة لبنية الأرض حتى عمق 50 كيلومترًا، وكشفت عن طبقة منخفضة الكثافة مقارنة بالصخور المحيطة. ونُشرت النتائج في مجلة Geophysical Research Letters.



ويؤكد العلماء أن الاكتشاف يبرز التفرد الجيولوجي لبرمودا، وقد يساعد في فهم عمليات نادرة شكّلت الأرض، مع خطط لدراسة جزر أخرى بحثًا عن ظواهر مماثلة.





