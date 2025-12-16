تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعرفوا إلى أصغر جزيرة مكتظة في العالم

Lebanon 24
16-12-2025 | 01:21
تُعد  جزيرة سانتا كروز ديل إيسلوتي الصغيرة في أرخبيل سان برناردو بكولومبيا الأكثر كثافة سكانية في العالم، إذ تبلغ مساحتها رسميًا 0.012 كيلومتر مربع فقط، أي تقريبًا حجم ملعبين لكرة القدم، ويعيش فيها نحو 1,200 شخص، رغم أن بعض السكان المحليين يصرون على أن العدد أقرب إلى 900. وبغض النظر عن الرقم الدقيق، تظل الجزيرة مكتظة بالسكان كثيرًا.

 

وتاريخيًا، ظلت الجزيرة غير مأهولة حتى القرن التاسع عشر، حين بدأ الصيادون الأفرو-كولومبيون بزيارة أرخبيل سان برناردو لصيد الأسماك. وأتاح موقع سانتا كروز ديل إيسلوتي على مزيج من قاع البحر المرتفع والشعاب المرجانية لهم البقاء في البحر لأوقات أطول، لتبدأ تدريجيًا مرحلة الاستيطان الدائم. وفي القرن التالي، نما المجتمع الصغير تدريجيًا ليصبح الجزيرة المكتظة كما هي اليوم.

 

 

وتضم الجزيرة نحو 115 منزلًا، وهي عدد محدود بسبب صغر المساحة. وفي السنوات الأخيرة، بدأ السكان بالبناء عموديًا للاستفادة من المساحة المتاحة، ما أثار المخاوف بشأن سلامة واستقرار هذه المباني الأطول. ورغم الاكتظاظ الشديد، يؤكد السكان المحليون أنهم يستمتعون بحياتهم في مجتمعهم المترابط ولا يرغبون في الرحيل.

 

والجزيرة خالية من السيارات، ما يجعل حوادث المرور معدومة، ويشير السكان إلى أن معدلات الجريمة منخفضة جدًا.

 

وجذب الاكتظاظ السكاني في سانتا كروز ديل إيسلوتي اهتمام العالم، إذ يزور السياح الجزيرة لمشاهدة هذا المثال الفريد من نوعه على الاستيطان البشري، لكن السكان لديهم مشاعر مختلطة تجاه كونهم موضع تصوير واهتمام. ونتيجة لذلك، بدأ السكان في فرض رسوم على الزوار، ما يوفر لهم مصدر دخل متواضع.

 

والحياة في الجزيرة ليست خالية من التحديات، فالمياه الصالحة للشرب تُستورد أسبوعيًا من البر الرئيس، والفقر مشكلة مستمرة. ومع ذلك، يشدد السكان على مزايا أسلوب حياتهم المجتمعي، مثل الأمان، والانتماء، وانعدام الجريمة، كعوامل تجعل الحياة هنا ممكنة رغم صغر المساحة وكثافة السكان.

 

وتعد سانتا كروز ديل إيسلوتي مثالا واضحا على قدرة البشر على التكيف والصمود، بحسب ما يؤكده العلماء. ورغم صغر حجمها وكثافتها السكانية العالية، استطاع السكان إقامة مجتمع مترابط ومستدام، لتصبح الجزيرة محط اهتمام عالمي ليس فقط لكثافتها الفريدة، بل أيضًا لطبيعة الحياة الاجتماعية الخاصة بها.

 

لكرة القدم

كرة القدم

متر مربع

كولومبيا

الجزيرة

المرجان

الفريد

البشري

