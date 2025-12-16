تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مجرمون يختطفون عارضة أزياء ويقودونها إلى الأدغال!

Lebanon 24
16-12-2025 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1455790-639014709787108937.jpg
Doc-P-1455790-639014709787108937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

تناقلت وسائل إعلام روسية قصة اختطاف عارضة أزياء روسية في ميانمار حيث صودرت وثائقها ونقلت إلى مركز احتيال لاستدراج الأموال من زبائن عبر الإنترنت.

 

ووفقا لتقارير في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تلقت عارضة أزياء مبتدئة من سيبيريا الروسية عرضا للعمل في تايلاند، وبعد وصولها إلى هناك أُرسلت فورا إلى يانغون العاصمة السابقة لميانمار وأكبر مدنها، بحجة إجراء مقابلة. وهناك "تم قبول طلبها"، حيث قُبض عليها وصودر جواز سفرها ووثائق أخرى.

 

ثم نقلت الفتاة إلى مركز احتيال يحتجز فيه نحو 200 شخص آخرون بشكل قسري، ويتعرض من يرفض العمل للضرب والتعذيب بالصعق الكهربائي والتهديد بالعنف، بما في ذلك للتهديد باستئصال وبيع أعضائهم.

 

واقتيد جميع المحتجزين إلى الأدغال على الحدود التايلاندية الميانمارية مؤخرا بسبب اشتباكات بين جماعات مسلحة وجنود، وكذلك بعد تقارير عن عمليات مداهمة محتملة. وحسب الناشط الحقوقي الروسي إيفان ميلنيكوف، فقد طالب المجرمون عارضة الأزياء بفدية تقدر بنحو 10,000 دولار أميركي مقابل إطلاق سراحها، إلا أن الشابة لا تملك هذا المبلغ.

 

وتم إبلاغ الدبلوماسيين الروس بعملية الاختطاف هذه، وهي خامس الحوادث من نوعها التي انتشرت الأنباء عنها، لكن عددها الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.

 

وتقوم السلطات المحلية بين حين وآخر بتدمير مراكز احتيال في المنطقة، لكن رغم ذلك لا يزال الاحتيال وتجارة الرقيق يزدهران على طول حدود ميانمار مع تايلاند.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عارضة أزياء شهيرة جدّاً تفاجىء والدتها: في هذا المكان فقدت عذريتي
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
من أمام الأهرامات.. عارضة أزياء لبنانية بإطلالة جديدة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
للاشتباه بتورطها في جريمة قتل.. اعتقال عارضة أزياء شهيرة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت حاملاً... مقتل عارضة أزياء بطريقة وحشيّة إليكم ما كشفته صديقتها عن الجريمة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

دبلوماسي

شخص آخر

إنترنت

المجر

إيفان

الروس

ايلان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2025-12-16
Lebanon24
04:08 | 2025-12-16
Lebanon24
03:38 | 2025-12-16
Lebanon24
03:17 | 2025-12-16
Lebanon24
02:30 | 2025-12-16
Lebanon24
02:29 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24