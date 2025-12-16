تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

قرب جامعة جنوب كاليفورنيا.. توقيف مشتبه به بقتل والديه

Lebanon 24
16-12-2025 | 10:26
أفادت شبكة ABC News أن نيك راينر، المشتبه به في قتل والديه روب راينر وزوجته ميشيل، لم يكن داخل منزل العائلة في برينتوود عندما عُثر على جثتيهما. وذكرت الشبكة أن راينر، البالغ 32 عامًا، غادر المنزل لمسافة قصيرة قبل أن تعثر عليه الشرطة سريعًا قرب حرم جامعة جنوب كاليفورنيا.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، جرى توقيفه في محيط الحرم الجامعي قرابة الساعة 9:15 مساءً يوم الأحد للاشتباه بتورطه في جريمة القتل. وفي السياق، أكد مسؤول إعلامي في شرطة لوس أنجلوس لمجلة PEOPLE أن الاعتقال حصل في منطقة إكسبوزيشن بارك القريبة من الجامعة.

وكانت PEOPLE قد نقلت أن راينر أوقف في 14 ديسمبر بعد ساعات من العثور على الجثتين بعد ظهر الأحد، مشيرةً إلى أن الشرطة تلقت البلاغ وعثرت على الجثتين نحو 3:40 عصرًا قبل أن تعلن لاحقًا أن نيك هو المشتبه به. ويُحتجز راهنًا من دون كفالة في سجن توين تاورز في لوس أنجلوس، على أن يمثل أمام المحكمة، وفق مصدر للمجلة.

وفي تفاصيل سبقت الواقعة، ذكرت PEOPLE أن روب وميشيل ونيك حضروا ليلة السبت حفلة عطلة استضافها كونان أوبراين، وشهدت "خلافًا كبيرًا" بين نيك ووالده، بحسب مصدرين كانا حاضرين، فيما قال أحدهما إن نيك تصرف بشكل أربك الموجودين وراح يسأل الحاضرين إن كانوا "مشهورين".

يُذكر أن روب وميشيل تزوجا عام 1989 ولديهما ثلاثة أبناء: جيك ونيك ورومي. وكان روب متزوجًا سابقًا من بيني مارشال بين عامي 1971 و1981، وخلال تلك الفترة تبنى ابنتها تريسي. كما سبق أن تحدث نيك علنًا عن معاناته مع الإدمان والتشرّد منذ سن المراهقة، وقال في مقابلة مع PEOPLE عام 2016 إنه كان يدخل ويخرج من مراكز إعادة التأهيل منذ نحو الخامسة عشرة، قبل أن يقضي فترات بلا مأوى في أكثر من ولاية.
