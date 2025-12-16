تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

ما هو لون عام 2026؟

Lebanon 24
16-12-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1456075-639015033832827889.png
Doc-P-1456075-639015033832827889.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن معهد الألوان الأميركي بانتون لون العام 2026 تحت اسم "راقص السحاب"، وهو لون شديد القرب من الأبيض المحايد، ويُقدَّم بوصفه إشارة إلى البدايات الجديدة.

وقالت المديرة التنفيذية لمعهد الألوان ليتريس إيسمان إن الدرجة PANTONE 11-4201 باتت تُشبه "قماشًا نظيفًا" يفتح المجال أمام احتمالات جديدة. واعتبرت أن هذا الاختيار يعبّر عن فكرة الوضوح في عالم مزدحم بالمشتتات، ويرتبط بمفهوم التبسيط والتخلّص من الزائد بما يساعد على التركيز.

ومن جهتها، رأت نائبة رئيس المعهد لوري بريسمان أن اللون الجديد يحمل إحساسًا بالبساطة والراحة النفسية، ويمنح الناس فرصة للتراجع خطوة والتفكير بصفاء. ويذهب خبراء إلى أن تسارع وتيرة العالم بعد جائحة كوفيد-19 وما رافقه من عمل عن بُعد وضجيج رقمي وتزايد التكنولوجيا، دفع كثيرين إلى البحث عن ذواتهم ومحاولة رسم ملامح المستقبل، فيصبح الأبيض القريب من "راقص السحاب" أشبه بصفحة جديدة تنتظر الكتابة عليها.

ويختار معهد بانتون لون العام منذ 2000، وكان لون 2025 هو 17-1230 "موكا موس"، فيما اختير في 2024 اللون 3-1023 "زغب الخوخ".

وعلميًا، يشرح سيرغي خارينتسيف، رئيس قسم البصريات والنانوفوتونيات في معهد الفيزياء بجامعة قازان الفيدرالية الروسية، أن الضوء الأبيض يُوصف عبر درجة حرارة اللون بالكلفن (K)، وهي مرتبطة بطيف إشعاع الجسم الأسود عند حرارة محددة. وفي هذه الحالة يكون الطيف قريبًا من ضوء الشمس النهاري من دون ميل واضح إلى درجات دافئة أو باردة، مع ذروة ضمن النطاق الأخضر المصفر كما في الشمس، وهو ما يجعل العين البشرية تلتقطه كأبيض طبيعي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"راقص السحاب"... ما هو لون عام 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوأ الأبراج حظاً في عام 2026.. تعرّفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة في بداية عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة في بداية عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

الاختيار

في الشمس

من جهته

التركي

البشري

سيرغي

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2025-12-16
Lebanon24
14:45 | 2025-12-16
Lebanon24
14:33 | 2025-12-16
Lebanon24
14:14 | 2025-12-16
Lebanon24
14:11 | 2025-12-16
Lebanon24
14:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24