ما هو لون عام 2026؟

أعلن معهد الألوان الأميركي بانتون لون العام 2026 تحت اسم "راقص السحاب"، وهو لون شديد القرب من الأبيض المحايد، ويُقدَّم بوصفه إشارة إلى البدايات الجديدة.



وقالت المديرة التنفيذية لمعهد الألوان ليتريس إيسمان إن الدرجة PANTONE 11-4201 باتت تُشبه "قماشًا نظيفًا" يفتح المجال أمام احتمالات جديدة. واعتبرت أن هذا يعبّر عن فكرة الوضوح في عالم مزدحم بالمشتتات، ويرتبط بمفهوم التبسيط والتخلّص من الزائد بما يساعد على التركيز.



ومن جهتها، رأت نائبة رئيس المعهد لوري بريسمان أن اللون الجديد يحمل إحساسًا بالبساطة والراحة النفسية، ويمنح الناس فرصة للتراجع خطوة والتفكير بصفاء. ويذهب خبراء إلى أن تسارع وتيرة العالم بعد جائحة كوفيد-19 وما رافقه من عمل عن بُعد وضجيج رقمي وتزايد التكنولوجيا، دفع كثيرين إلى البحث عن ذواتهم ومحاولة رسم ملامح ، فيصبح الأبيض القريب من "راقص السحاب" أشبه بصفحة جديدة تنتظر الكتابة عليها.



ويختار معهد بانتون لون العام منذ 2000، وكان لون 2025 هو 17-1230 "موكا موس"، فيما اختير في 2024 اللون 3-1023 "زغب الخوخ".



وعلميًا، يشرح خارينتسيف، رئيس قسم البصريات والنانوفوتونيات في معهد الفيزياء بجامعة قازان الفيدرالية الروسية، أن الضوء الأبيض يُوصف عبر درجة حرارة اللون بالكلفن (K)، وهي مرتبطة بطيف إشعاع الجسم الأسود عند حرارة محددة. وفي هذه الحالة يكون الطيف قريبًا من ضوء الشمس النهاري من دون ميل واضح إلى درجات دافئة أو باردة، مع ذروة ضمن النطاق الأخضر المصفر كما ، وهو ما يجعل البشرية تلتقطه كأبيض طبيعي.

Advertisement