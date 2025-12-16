تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
خلاف عائلي يتحول إلى مشاجرة خطيرة
Lebanon 24
16-12-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
وزارة الداخلية
المصرية
ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابتهما بمحافظة السويس.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 الجارى ورد بلاغ إلى
قسم شرطة الأربعين
من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شخصين عاطلين مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، ومقيمين بدائرة القسم، وذلك على خلفية نشوب مشاجرة بينهما وبين أحد الأشخاص، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه، ويقيم بذات الدائرة.
وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات حول لهو الأطفال، حيث قام المشكو فى حقه بالتعدى على الطرفين باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتهما بالإصابات المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت
الأجهزة الأمنية
من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت
النيابة العامة
التى تولت التحقيق.
Advertisement
