جريمة قتل داخل صالة رياضية.. الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتهم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن في مصر، القبض على المتهم بقتل شاب، داخل صالة ألعاب رياضية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار ، التى أمرت بتشريحا، وباشرت التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شاب بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يدعى ، يقيم بالعياط جنوب محافظة الجيزة، فقد حياته نتيجة تعرضه لاعتداء على يد شخص، داخل صالة ألعاب رياضية.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق. وذكر شهود أن سبب الحادث يعود إلى محاولة الجانى سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، ومع اكتشاف الضحية للأمر، اعتدى عليه القاتل، وأنهى حياته، ويجرى رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث. (اليوم السابع)

