تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

عائلة أحمد الأحمد تروي بطولة ابنها في سيدني

Lebanon 24
16-12-2025 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1456173-639015147883079123.jpg
Doc-P-1456173-639015147883079123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قال محمد الأحمد، عم البطل الأسترالي من أصل سوري أحمد الأحمد الذي تصدّى لمهاجم مسلح أثناء إطلاق النار على حفل عيد حانوكا في سيدني: علمنا بالأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكدنا لاحقاً أنه أحمد. هو بطل نفتخر به، وتفتخر به سوريا كلها”.

وأضاف محمد الأحمد: “كان منذ صغره مقداماً وشجاعاً، واندفع للدفاع عن الأبرياء دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية”.

وأصيب أحمد الأحمد (43 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الأسترالية ولديه ابنتان، بعد أن انتزع بندقية من المهاجم، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، ولا يزال يتلقى العلاج في أحد مستشفيات سيدني.

وعبرت العائلة عن فخرها بأحمد، مشيرة إلى أن ما قام به يثبت أن “المسلمين دعاة سلام لا دعاة حرب”، كما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشهدت حملة دعم على موقع “جو فند مي” جمع أكثر من 2.2 مليون دولار أسترالي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد "بطولته" في هجوم سيدني.. اليكم ما قاله أحمد الأحمد
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
من على سرير المستشفى... شاهدوا أحدث صورة "لبطل سيدني" أحمد الأحمد
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"مجلس حكماء المسلمين" برئاسة شيخ الأزهر يشيد بالموقف الشجاع والإنساني للمواطن الأسترالي المسلم أحمد الأحمد ويجدد إدانته لحادث إطلاق النار في سيدني
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

محمد الأحمد

الأسترالية

الأسترالي

المسلمين

الدينية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2025-12-16
Lebanon24
16:10 | 2025-12-16
Lebanon24
14:45 | 2025-12-16
Lebanon24
14:33 | 2025-12-16
Lebanon24
14:14 | 2025-12-16
Lebanon24
14:11 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24