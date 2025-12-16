عائلة أحمد الأحمد تروي بطولة ابنها في سيدني

قال ، عم البطل من أصل سوري أحمد الأحمد الذي تصدّى لمهاجم مسلح أثناء إطلاق النار على حفل عيد حانوكا في سيدني: علمنا بالأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكدنا لاحقاً أنه أحمد. هو بطل نفتخر به، وتفتخر به كلها”.

وأضاف محمد الأحمد: “كان منذ صغره مقداماً وشجاعاً، واندفع للدفاع عن الأبرياء دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية”.

وأصيب أحمد الأحمد (43 عاماً)، الذي يحمل الجنسية ولديه ابنتان، بعد أن انتزع بندقية من المهاجم، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، ولا يزال يتلقى العلاج في أحد مستشفيات سيدني.

وعبرت العائلة عن فخرها بأحمد، مشيرة إلى أن ما قام به يثبت أن “ دعاة سلام لا دعاة حرب”، كما أشاد وشهدت حملة دعم على موقع “جو فند مي” جمع أكثر من 2.2 مليون دولار أسترالي.