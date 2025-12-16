هل كان سوق الميلاد هدفاً؟ السلطات البولندية تكشف عن مخطط مقلق

أعلنت السلطات ، عن احتجاز طالب يشتبه في تحضيره لهجوم جماعي في أحد أسواق .

وذكرت الجهات الأمنية أن الطالب، ماتيوش ڤي.، وهو طالب في جامعة لوبلين ، خطط لاستخدام المتفجرات والانضمام إلى منظمة إرهابية.



وقال ياتسيك دوبجينسكي، المتحدث باسم وزير تنسيق شؤون الخاصة، إن الهدف من المخطط كان “ترهيب عدد كبير من الناس ودعم تنظيم الدولة الإسلامية”، مشيراً إلى أن التحقيق كشف عن وجود مواد وملفات لها صلة بالإسلام بحوزة الطالب.



وأضاف أن الطالب وُجّهت إليه تهمة التخطيط لهجوم إرهابي كان من الممكن أن يتسبب في وفاة أو إصابة عدد كبير من الأشخاص، كما اتخذ خطوات للتواصل مع المنظمة الإرهابية للحصول على دعم في تنفيذ الهجوم.



يُذكر أن الطالب تم احتجازه مبدئياً لمدة ثلاثة أشهر، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.