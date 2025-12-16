تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
هل كان سوق الميلاد هدفاً؟ السلطات البولندية تكشف عن مخطط مقلق
Lebanon 24
16-12-2025
|
13:58
photos
0
أعلنت السلطات
البولندية
، عن احتجاز طالب يشتبه في تحضيره لهجوم جماعي في أحد أسواق
عيد الميلاد
.
وذكرت الجهات الأمنية أن الطالب، ماتيوش ڤي.، وهو طالب في جامعة لوبلين
الكاثوليكية
، خطط لاستخدام المتفجرات والانضمام إلى منظمة إرهابية.
وقال ياتسيك دوبجينسكي، المتحدث باسم وزير تنسيق شؤون
الأجهزة الأمنية
الخاصة، إن الهدف من المخطط كان “ترهيب عدد كبير من الناس ودعم تنظيم الدولة الإسلامية”، مشيراً إلى أن التحقيق كشف عن وجود مواد وملفات لها صلة بالإسلام بحوزة الطالب.
وأضاف
مكتب المدعي العام
أن الطالب وُجّهت إليه تهمة التخطيط لهجوم إرهابي كان من الممكن أن يتسبب في وفاة أو إصابة عدد كبير من الأشخاص، كما اتخذ خطوات للتواصل مع المنظمة الإرهابية للحصول على دعم في تنفيذ الهجوم.
يُذكر أن الطالب تم احتجازه مبدئياً لمدة ثلاثة أشهر، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
