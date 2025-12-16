BBC تواجه ترامب قضائياً وتؤكد الطعن في دعواه

أكدت هيئة الإذاعة (بي.بي.سي) أنها ستطعن في دعوى قضائية رفعها ضدها بسبب مقاطع معدلة من خطاب له بدا فيها يوجه أنصاره لاقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني 2021.

وقال المتحدث باسم بي.بي.سي "كما أوضحنا من قبل، سنتطعن في هذه الدعوى. ولن نقدم مزيدا من التعليقات على الإجراءات القانونية الجارية

