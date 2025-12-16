تطور جديد في قضية وفاة الفنانة غوللو… ابنتها وصديقتها تحت التحقيق

عادت قضية وفاة الفنانة الشهيرة غول توت، المعروفة باسم "غوللو"، التي توفيت بطريقة غامضة في ايلول الماضي، إلى الواجهة بعد احتجاز ابنتها وصديقتها المقربة من قبل السلطات التركية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تم توقيف توغيان أولكيم غولتر، ابنة الفنانة، وصديقتها أثناء محاولتهما مغادرة البلاد، بعد تضارب أقوالهما حول كيفية سقوط الفنانة من شرفة منزلها في الطابق الخامس بمنطقة يالوفا قرب إسطنبول.

وفي خلال التحقيقات، اعترفت صديقة الابنة بأنها ألقت والدتها عمدًا من النافذة، وتم الإفراج عنها تحت إشراف قضائي، بينما أحيلت الابنة إلى .

ووجهت إلى كل من الابنة وصديقتها تهمة القتل العمد، وسط استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الحادثة الغامضة.

وتشير تقارير إلى أن غوللو كانت قد تناولت أدوية مضادة للقلق ومواد كحولية، ما قد يكون أثر على توازنها، إلا أن السلطات تواصل التحقيق في ظروف سقوطها.