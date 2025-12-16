غرامة «إكس» تشعل مواجهة أمريكية–أوروبية وواشنطن تحذر من الرد

هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة ضد مقدمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض رسوم أو قيود محتملة على الخدمات الأجنبية، في حال استمرار ما وصفه مكتب الممثل التجاري الأمريكي بـ"الإجراءات التمييزية" ضد الشركات الأمريكية.
وجاء هذا التهديد عقب قيام الجهات المنظمة لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك في وقت سابق من الشهر الجاري. وأكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه سيستخدم "كل أداة متاحة" لمواجهة هذه الإجراءات.
وقال المكتب، في منشور على منصة "إكس"، إن الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء يفرضون دعاوى قضائية وضرائب وغرامات وتوجيهات تمييزية ومضايِقة بحق مقدمي الخدمات الأمريكيين، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات الأوروبية بحرية داخل الولايات المتحدة.
وأشار البيان إلى شركات أوروبية كبرى، من بينها أكسنتشر، ودي.إتش.إل، وسيمنس، وسبوتيفاي، باعتبارها تعمل دون قيود في السوق الأمريكية، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيقابل برد أمريكي حازم.
وأضاف المكتب أنه في حال اقتضت الضرورة، فإن القانون الأمريكي يسمح بفرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية، من بين إجراءات أخرى، لافتًا إلى مزودي خدمات أوروبيين آخرين مثل أماديوس، وكابجيميني، وميسترال، وبابليسي، وإس.إيه.بي.