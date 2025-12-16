تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1456259-639015461699934569.jpg
Doc-P-1456259-639015461699934569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
الأجواء العملية إيجابية وتشعر بالراحة. ستطلب منك مساعدة أحد الزملاء، فتنجزها بنجاح، ما يكسبك تقديره وامتنانه. على الصعيد العاطفي، العلاقة مع الشريك متوترة وقد تصل إلى حد الانفصال، لذا حافظ على هدوئك وحاول الحوار لفهم وجهة نظره.
الثور
اليوم مناسب لإنهاء مهامك دون تأجيل لتجنب تراكم الضغوط. أخبار مفرحة ستصل إليك خلال الأيام المقبلة. خصص وقتًا لترتيب منزلك وتجديده، فالتغيير سيمنحك طاقة إيجابية.
الجوزاء
حافظ على حيادك تجاه أي خلاف بين الزملاء وامنح نفسك وقتًا للترفيه بعيدًا عن ضغوط العمل. الظروف الخارجية قد تكون صعبة، لذا ركّز على نشاطات منزلية مثل القراءة أو مشاهدة فيلم للاسترخاء.
السرطان
ستتلقى أخبارًا مفرحة على صعيد العمل تمنحك طاقة وحيوية. تشعر بالرضا عن قراراتك السابقة. قد تواجه بعض الخلافات مع المقربين، فتعامل معها بصبر وحكمة.
الأسد
تواجه تحديات وضغوطات، لكن عزيمتك قوية لإيجاد حلول وبدائل جديدة. حافظ على هدوئك عند التعامل مع من يحاول استفزازك لتتمكن من إدارة المواقف بذكاء.
العذراء
تشهد تغييرات كبيرة في العمل، وذهنك مشغول باستمرار. احرص على منح نفسك بعض الوقت للاسترخاء، خصوصًا بعد فترة مرضية مررت بها مؤخرًا.
الميزان
سرعتك البطيئة في إنجاز المهام قد تسبب بعض العقبات. ركز على ترتيب أسلوب عملك ووضع خطة واضحة. اهتم بصحة أحد أفراد العائلة وقدم الدعم اللازم.
العقرب
تتلقى تقدير مديرك لأفكارك المبدعة، فلا تتردد في طرحها بثقة. واجه المشاكل بسرعة لتجنب تراكمها، واهتم بمسألة عائلية بسيطة تحتاج إلى تدخل فوري.
القوس
قد تواجه نزاعات مع الزملاء أثناء سعيك لتطوير وضعك المهني وزيادة الدخل. تنتظرك اجتماعات ومناقشات متعددة، لكن الأمور ستتحسن تدريجيًا. انتبه لصحتك وابتعد عن العادات الغذائية الضارة.
الجدي
تحقق نجاحات مهمة في العمل قد تثير غيرة بعض الزملاء، فكن حذرًا. قد تواجه بعض الاضطرابات العائلية، لكن لا تدعها تؤثر على حياتك المهنية أو صداقاتك. ركز على الحوار مع الشريك.
الدلو
تشعر بالكسل وقد تميل لتأجيل بعض المهام، ما يؤدي إلى تراكمها. استشر المقربين قبل اتخاذ أي قرارات مهمة، وركز على استقرار علاقتك العاطفية لتجنب التعقيدات.
الحوت
تتغلب على العقبات العملية بسهولة، لكن لديك التزامات تحتاج إلى إنهائها اليوم. قد تواجه أزمة مالية بسبب شراء ضروري، كما تخطط لمشروع سفر أو نزهة مع الأصدقاء لإعادة النشاط والفرح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

التزام

الحوت

أخبار

الأسد

الجوز

القوس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
Lebanon24
16:48 | 2025-12-16
Lebanon24
16:10 | 2025-12-16
Lebanon24
14:45 | 2025-12-16
Lebanon24
14:33 | 2025-12-16
Lebanon24
14:14 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24