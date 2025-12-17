تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إكتشاف معبد مصري عمره 4500 عام لعبادة إله الشمس

Lebanon 24
17-12-2025 | 11:39
كشف علماء آثار عن العثور على بقايا معبد مصري قديم يعود تاريخه إلى نحو 4500 عام، خُصص لعبادة الإله رع، إله الشمس في مصر القديمة، وتميّز بتصميم معماري يسمح بمراقبة السماء من سطحه.

وتم تحديد موقع المعبد في منطقة أبو غراب، على مسافة تقارب 14 كيلومترًا جنوب القاهرة، وخمسة أميال غرب نهر النيل.

وأفادت وزارة السياحة والآثار المصرية بأن المعبد شُيّد بأمر من الفرعون نيوسر رع إيني، الذي حكم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2420 و2389 قبل الميلاد، في عهد الأسرة الخامسة، وقد بلغت مساحته أكثر من ألف متر مربع، ما يجعله من أكبر معابد تلك الحقبة.

وأوضحت الوزارة أن المعبد احتوى على تقويم سنوي للشعائر الدينية محفور على كتل حجرية، إضافة إلى سطح خُصص لأغراض فلكية، في دلالة على الدور الديني والعلمي الذي اضطلع به الموقع.

وأظهرت أعمال التنقيب عناصر معمارية بحالة جيدة، شملت أجزاء من جدران منقوشة بالهيروغليفية، وشظايا فخارية، وقطعًا حجرية منحوتة من الحجر الجيري الأبيض، مشيرة إلى أن تصميمه المعماري يضعه بين أبرز معابد وادي النيل.

وكان الموقع قد جرى التعرف عليه للمرة الأولى عام 1901 على يد عالم الآثار الألماني لودفيج بورشاردت، إلا أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية حال آنذاك دون استكمال الحفريات. غير أن أعمال التنقيب التي انطلقت عام 2024 تمكّنت من كشف أكثر من نصف المعبد بعد أن ظل مطمورًا لقرون.

وشملت الاكتشافات مدخل المعبد وأرضيته الأصلية، وبقايا عمود دائري من الغرانيت يُرجّح أنه كان جزءًا من رواق المدخل، إضافة إلى أجزاء من الكسوة الحجرية لجدران الممر، وأبواب وألواح غرانيتية.

كما عثرت البعثة على درج داخلي يقود إلى سطح المعبد في الجهة الشمالية الغربية، يُعتقد أنه كان مدخلًا ثانويًا، إلى جانب منحدر يُرجّح أنه ربط المعبد بنهر النيل أو أحد فروعه.

وقال المدير المشارك لأعمال التنقيب، عالم الآثار ماسيميليانو نوزولو، إن السطح العلوي للمعبد استُخدم على الأرجح للمراقبة الفلكية، فيما شكّل المستوى السفلي مرسى للقوارب القادمة من النيل أو قنواته الفرعية.

وكشفت الحفريات أيضًا عن قطع أثرية لافتة، من بينها قطعتان خشبيتان من لعبة «سينيت» المصرية القديمة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن المعبد فقد وظيفته الدينية لاحقًا، وتحول إلى منطقة سكنية صغيرة استقر فيها عدد من السكان المحليين.
