الأوسكار يفتح أبوابه لفيلمين من فلسطين وتونس

تأهّل فيلما " 36" من فلسطين و"صوت هند رجب" من إلى القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم دولي في الـ98 من جوائز الأوسكار، ضمن لائحة تضم 15 فيلمًا عالميًا، بينها أعمال عربية أخرى مثل "كعكة الرئيس" من و"إللي باقي منك" من .



وأعلنت فنون وعلوم الصور المتحركة القوائم المختصرة، على أن يُكشف في 22 كانون الثاني 2026 عن الأفلام الخمسة النهائية، فيما يُقام حفل توزيع الجوائز في 15 آذار.



ويروي فيلم "فلسطين 36" أحداث عام 1936 من خلال قصة إنسانية تدور بين قرية فلسطينية والقدس، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين.



أما فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، فيستند إلى المكالمة الأخيرة للطفلة هند رجب مع مسعفي الفلسطيني، وقد نال ترشيحًا لجوائز غولدن غلوب 2026، إلى جانب فوزه بجائزة الفضي في مهرجان البندقية.

