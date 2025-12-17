تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الأوسكار يفتح أبوابه لفيلمين من فلسطين وتونس

Lebanon 24
17-12-2025 | 13:08
تأهّل فيلما "فلسطين 36" من فلسطين و"صوت هند رجب" من تونس إلى القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ98 من جوائز الأوسكار، ضمن لائحة تضم 15 فيلمًا عالميًا، بينها أعمال عربية أخرى مثل "كعكة الرئيس" من العراق و"إللي باقي منك" من الأردن.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة القوائم المختصرة، على أن يُكشف في 22 كانون الثاني 2026 عن الأفلام الخمسة النهائية، فيما يُقام حفل توزيع الجوائز في 15 آذار.

ويروي فيلم "فلسطين 36" أحداث الثورة الفلسطينية عام 1936 من خلال قصة إنسانية تدور بين قرية فلسطينية والقدس، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين.

أما فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، فيستند إلى المكالمة الأخيرة للطفلة هند رجب مع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد نال ترشيحًا لجوائز غولدن غلوب 2026، إلى جانب فوزه بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية.
بالأسماء... 4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
اللوفر يفتح أبوابه مجدداً بعد سرقة مجوهرات بـ88 مليون يورو
"فلسطين 36" يخطف الأضواء العالمية.. جائزة ساو باولو ومشوار واعد نحو الأوسكار
وزارة الإنتاج الحربي: تطوير شامل يفتح الباب لأسواق التصدير الدولية
