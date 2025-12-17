من رمز للعنف إلى بوابة حياة… حلب تغيّر اسم "دوّار الموت"

أثار إعلان عن تغيير اسم "دوّار الموت" الشهير في محافظة حلب تفاعلًا واسعًا على ، حيث شارك آلاف السوريين في دعم الخطوة وتقديم مقترحات لأسماء جديدة، في محاولة لطيّ صفحة اسم ارتبط لسنوات بالعنف والحوادث القاتلة، رغم الموقع الاستراتيجي للدوّار عند المدخل للمدينة.



وأعلن محافظ حلب المهندس عزّام الغريب عزم الجهات المعنية تغيير اسم الدوّار وإطلاق تسمية جديدة "تليق بحلب كمدينة حضارة وصمود"، وتعكس، وفق تعبيره، مرحلة جديدة في تاريخ المحافظة. ودعا الغريب أهالي حلب، عبر منشور على مواقع التواصل، إلى اقتراح أسماء ليُصار إلى اختيار الأنسب منها، بالتزامن مع أعمال تأهيل وتجميل أُطلقت قبل أشهر ضمن رؤية لتحسين المشهد العام.



وقال الغريب: "من دوّارٍ حمل اسم دوّار الموت رمزًا للعنف وتشويه مدخل حلب… إلى دوّار نعيد له الحياة ليكون بوابة تليق بتاريخ المدينة وهويتها".



وشهدت الدعوة مشاركة واسعة من ناشطين ومدونين من حلب ومدن أخرى، طُرحت خلالها أسماء متعددة، من بينها: التحرير، الحياة، بوابة حلب، ، النهضة، الكرامة، الإرادة، إضافة إلى أسماء من أبناء المدينة.



ويُذكر أن الاسم الرسمي للدوّار هو " "، إلا أنه اشتهر شعبيًا باسم "دوّار الموت" بسبب كثرة حوادث السير التي شهدها وأودت بحياة العديد من المواطنين.



وكانت الجهات المعنية قد أعادت تأهيل الدوّار مؤخرًا، مع إنشاء مجسّم لقلعة حلب وعدد من مجسّمات أبواب المدينة التاريخية، في إطار إعادة الاعتبار لأحد أبرز معالمها.

