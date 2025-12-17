تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

من رمز للعنف إلى بوابة حياة… حلب تغيّر اسم "دوّار الموت"

Lebanon 24
17-12-2025 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1456636-639016039190685008.jpg
Doc-P-1456636-639016039190685008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار إعلان عن تغيير اسم "دوّار الموت" الشهير في محافظة حلب تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك آلاف السوريين في دعم الخطوة وتقديم مقترحات لأسماء جديدة، في محاولة لطيّ صفحة اسم ارتبط لسنوات بالعنف والحوادث القاتلة، رغم الموقع الاستراتيجي للدوّار عند المدخل الغربي للمدينة.

وأعلن محافظ حلب المهندس عزّام الغريب عزم الجهات المعنية تغيير اسم الدوّار وإطلاق تسمية جديدة "تليق بحلب كمدينة حضارة وصمود"، وتعكس، وفق تعبيره، مرحلة جديدة في تاريخ المحافظة. ودعا الغريب أهالي حلب، عبر منشور على مواقع التواصل، إلى اقتراح أسماء ليُصار إلى اختيار الأنسب منها، بالتزامن مع أعمال تأهيل وتجميل أُطلقت قبل أشهر ضمن رؤية لتحسين المشهد العام.

وقال الغريب: "من دوّارٍ حمل اسم دوّار الموت رمزًا للعنف وتشويه مدخل حلب… إلى دوّار نعيد له الحياة ليكون بوابة تليق بتاريخ المدينة وهويتها".

وشهدت الدعوة مشاركة واسعة من ناشطين ومدونين من حلب ومدن أخرى، طُرحت خلالها أسماء متعددة، من بينها: التحرير، الحياة، بوابة حلب، الشهباء، النهضة، الكرامة، الإرادة، إضافة إلى أسماء شهداء من أبناء المدينة.

ويُذكر أن الاسم الرسمي للدوّار هو "أبو فراس الحمداني"، إلا أنه اشتهر شعبيًا باسم "دوّار الموت" بسبب كثرة حوادث السير التي شهدها وأودت بحياة العديد من المواطنين.

وكانت الجهات المعنية قد أعادت تأهيل الدوّار مؤخرًا، مع إنشاء مجسّم لقلعة حلب وعدد من مجسّمات أبواب المدينة التاريخية، في إطار إعادة الاعتبار لأحد أبرز معالمها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجرتق" السوداني يدخل العالمية عبر بوابة اليونيسكو
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهات اللبنانية لم ترد على اقتراح حزب الله تغيير اسم "القرض الحسن" (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تغيير اسم الوزارة "ضرب جنون"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

أبو فراس الحمداني

فراس الحمداني

قلعة حلب

أبو فراس

الشهباء

حسين ال

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:40 | 2025-12-17
Lebanon24
13:08 | 2025-12-17
Lebanon24
11:39 | 2025-12-17
Lebanon24
11:32 | 2025-12-17
Lebanon24
10:23 | 2025-12-17
Lebanon24
09:53 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24