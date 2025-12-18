تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

"مركز ترامب–كينيدي"… تغيير اسم أشهر صرح ثقافي في واشنطن

Lebanon 24
18-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1457186-639016966991094768.jpg
Doc-P-1457186-639016966991094768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر مجلس إدارة "مركز كينيدي" تعديل اسم أبرز صرح ثقافي في واشنطن ليصبح "مركز ترامب–كينيدي"، وذلك بعد انتقال إدارته إلى شخصيات مقرّبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

وقالت ليفيت عبر منصة "إكس" إن القرار، الذي اتُّخذ "بالإجماع"، يهدف إلى تكريم ما وصفته بـ"الدور الذي أدّاه الرئيس ترامب هذا العام في إنقاذ المبنى"، سواء على مستوى إعادة الإعمار أو الوضع المالي والسمعة العامة للمركز.

ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة أُطلق فيها اسم ترامب على "معهد السلام" في واشنطن بقرار من وزارة الخارجية. ويُعرف ترامب بتحويل اسمه إلى علامة تجارية يضعها على ممتلكاته، وقد سبق أن مازح علنًا بشأن إضافة اسمه إلى مركز كينيدي، الذي يحمل اسم الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي.

ويُشار إلى أن ترامب أحكم سيطرته على المؤسسة الثقافية التي كانت تُعرف بحيادها، عبر تعيين مقرّبين منه في مواقع أساسية داخل إدارتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجهات اللبنانية لم ترد على اقتراح حزب الله تغيير اسم "القرض الحسن" (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تغيير اسم الوزارة "ضرب جنون"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"البديل لألمانيا" يحافظ على المركز الأول لثلاثة أشهر
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي: نعلن تغيير اسم حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان إلى اسم "حزب الراية الوطنية"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

وزارة الخارجية

إعادة الإعمار

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الرئيس ترامب

معهد السلام

جون كينيدي

بيت الأب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:03 | 2025-12-19
Lebanon24
23:00 | 2025-12-18
Lebanon24
14:59 | 2025-12-18
Lebanon24
13:56 | 2025-12-18
Lebanon24
12:44 | 2025-12-18
Lebanon24
11:48 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24