"مركز ترامب–كينيدي"… تغيير اسم أشهر صرح ثقافي في واشنطن

قرر مجلس إدارة "مركز كينيدي" تعديل اسم أبرز صرح ثقافي في ليصبح "مركز ترامب–كينيدي"، وذلك بعد انتقال إدارته إلى شخصيات مقرّبة من الرئيس الأميركي ، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت.



وقالت ليفيت عبر منصة "إكس" إن القرار، الذي اتُّخذ "بالإجماع"، يهدف إلى تكريم ما وصفته بـ"الدور الذي أدّاه هذا العام في إنقاذ المبنى"، سواء على مستوى أو الوضع المالي والسمعة العامة للمركز.



ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة أُطلق فيها اسم على " " في واشنطن بقرار من . ويُعرف ترامب بتحويل اسمه إلى علامة تجارية يضعها على ممتلكاته، وقد سبق أن مازح علنًا بشأن إضافة اسمه إلى مركز كينيدي، الذي يحمل اسم الرئيس الأميركي الراحل .



ويُشار إلى أن ترامب أحكم سيطرته على المؤسسة الثقافية التي كانت تُعرف بحيادها، عبر تعيين مقرّبين منه في مواقع أساسية داخل إدارتها.

