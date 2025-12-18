تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Lebanon 24
18-12-2025 | 23:00
الحمل
تشهد فترة هدوء واستقرار نسبي، مع فرص لتطوير العمل وتحسين العلاقات الاجتماعية. قد تواجه مواقف محرجة، لكنها لن تؤثر على مسارك إذا تصرفت بحكمة. تلتقي بشخص جديد يحمل طاقة إيجابية، وعليك التركيز على العائلة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية.
الثور
الفترة المقبلة إيجابية على الصعيد المهني، مع فرص جديدة لتطوير الذات وتحسين علاقة الشريك. انتبه للتشتت في العمل وركز على إتمام المهام دون تأجيل. التعلم من الأخطاء السابقة سيقوي تجربتك، وتصل أخبار جيدة من الشريك تضيف طاقة إيجابية لحياتك.
الجوزاء
أيام مليئة بالفرص المهنية والعاطفية والاجتماعية، لكن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار. تجنب العصبية والتصرفات العدائية مع الشريك أو الأصدقاء. مع هدوئك وتنظيمك، ستتجاوز المفاجآت بسهولة وتظهر فرص جديدة لتطوير مسارك المهني والعاطفي.
السرطان
تشهد حياتك الاجتماعية والمادية تحسنًا تدريجيًا. تجنب التسرع في اتخاذ القرارات واستفد من تجاربك السابقة. استمع لنصائح الآخرين وقضِ وقتًا ممتعًا مع الأصدقاء والعائلة لتخفيف التوتر، فالفترة المقبلة تحمل تطورات إيجابية كثيرة.
الأسد
تحتاج هذه الفترة إلى توازن بين العمل والحياة الشخصية. أنت طموح ومؤثر، ويحظى محيطك المهني والاجتماعي بتقديرك، لكن لا تضغط على نفسك كثيرًا. خصص وقتًا للعائلة والشريك لتعويض الغياب، وستتمكن بالصبر والتركيز من استغلال الفرص الجديدة.
العذراء
أيام مليئة بالفرص والنجاحات المهنية والعائلية. قد تواجه خلافات بسيطة مع الشريك، لكنها قابلة للحل بسهولة. اهتم بتنظيم أمورك المهنية وعدم الانشغال بالمشاكل الصغيرة، فذكاؤك وقدرتك على التحمل تساعدك على تجاوز الصعوبات.
الميزان
تتعرض لبعض العقبات، لكنها قابلة للتجاوز بالصبر وعدم التسرع، خاصة على الصعيد العاطفي. ركز على ترتيب أمورك المهنية والشخصية وتجنب الغدر من الأصدقاء. هناك فرص لتوسيع شبكة علاقاتك وستلتقي بأشخاص جدد قد يغيرون حياتك للأفضل.
العقرب
تمر بفترة إيجابية على الصعيد المهني والعاطفي. حان وقت قضاء لحظات عائلية مميزة والتخطيط لاستقبال العام الجديد مع أحبائك. حاول الصراحة مع الشريك وخصص له سهرة رومانسية، ونظم مهامك الروتينية في العمل لتجنب الخلافات الجانبية.
القوس
تشهد انفراجات على الصعيد المهني والمادي. رغم بعض التحديات، ستتمكن من تجاوزها بالصبر والتركيز. خصص وقتًا للعائلة لتعويض الغياب، وانتبه لمصاريفك المالية. قد يعاود صديق قديم الاتصال بك، وهناك فرصة لدخول علاقة عاطفية جديدة.
الجدي
تحتاج هذه الفترة إلى الراحة والاسترخاء بعيدًا عن الضغوط. قد تواجه بعض العقبات في العمل والعلاقات، لكنك قادر على تجاوزها بهدوء. خصص وقتًا للعائلة والشريك لتعزيز الروابط وتجنب النقاشات غير الضرورية.
الدلو
عام جديد يحمل تغييرات وتطورات. قد تشعر بالضغط بسبب تراكم المهام أو المشكلات العائلية، لكن التركيز والراحة سيمكنانك من تنظيم حياتك. الانتباه للصحة النفسية والجسدية ضروري، مع فرص عاطفية جديدة قد تظهر قريبًا.
الحوت
تحتاج لوضع خطة واضحة لاستقبال العام الجديد والالتزام بها. الاجتهاد في العمل مدعوم من العائلة، وستشهد فترة هدوء تمكنك من إعادة تقييم بعض قراراتك. انتبه للالتزامات المالية وتجنب التهرب من المسؤوليات، فالأمور ستتحسن تدريجيًا وتأتيك أخبار سارة على الصعيد العائلي.
