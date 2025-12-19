جنت مبالغ طائلة.. ام تعتني بعدد من الدمى

جذبت امرأة أميركية تعتني بالدمى كأنها أطفالها انتباه رواد .

وبحسب تقارير إعلامية، تستيقظ جينا كاسوف كل صباح وتتوجه إلى الحضانة لتحية طفلتها الرضيعة بيبا، قبل أن توقظ أشقاء الطفلة الصغار استعدادا ليوم حافل. لكن بيبا وإخوتها ليسوا أطفالا حقيقيين، بل دمى.

وتقول كاسوف، وهي أم لخمسة أطفال بالغين وتمتلك 20 دمية: "تسمى دمى 'ريبورن' (المولودة من جديد). يتم تشكيلها باليد ورسمها بواسطة فنانين موهوبين حول العالم، وأنا أقتنيها منذ عام 2020". وتشبه مجموعتها الأطفال البشر لدرجة يُخطئ المرء في كونهم أحياء. فكل دمية مصنوعة من الفينيل والسيليكون عالي الجودة، ويتراوح سعرها بين ألفي و10 آلاف دولار.وأوضحت كاسوف أن العائلة الخيالية التي تعتني بها ليست أطفالا حقيقيين. ورغم سخرية بعض المتابعين عبر الإنترنت ووصف أسلوب حياتها بأنه "حزين" أو "مرعب"، فإنها تحقق أرباحا كبيرة من خلال قناتها على .