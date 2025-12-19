تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

في المكسيك.. إحباط محاولة سرقة غريبة

Lebanon 24
19-12-2025 | 03:30
Doc-P-1457342-639017379134417148.webp
Doc-P-1457342-639017379134417148.webp photos 0
أحبطت قوات الأمن في مدينة سان بيدرو بولاية نويفو ليون شمالي المكسيك محاولة سرقة ملابس من متجر تابع لسلسلة Stradivarius، بلغت قيمة المسروقات نحو 10 آلاف بيزو مكسيكي (580 دولارا).
وبحسب التقارير، تمكّن أفراد الأمن في المتجر من كشف محاولة السرقة بعد الاشتباه بقيام امرأتين بإخفاء عدد كبير من قطع الملابس تحت ملابسهما، في محاولة لمغادرة المتجر دون دفع ثمنها.

وأظهرت مقاطع مصوّرة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب السرقة المتّبع، حيث بدت إحدى المشتبه بهما وقد أخفت العديد من القطع تحت بنطالها.
وعلى إثر ذلك، استدعى أمن المتجر الشرطة البلدية في سان بيدرو، التي حضرت إلى المكان وأكدت الواقعة، قبل أن تقوم بتوقيف المرأتين، وهما سوسانا (52 عامًا) ولورديز (51 عامًا).
