في المكسيك.. إحباط محاولة سرقة غريبة

أحبطت في مدينة بولاية نويفو ليون شمالي محاولة سرقة ملابس من متجر تابع لسلسلة Stradivarius، بلغت قيمة المسروقات نحو 10 آلاف بيزو مكسيكي (580 دولارا).

وبحسب التقارير، تمكّن أفراد الأمن في المتجر من كشف محاولة السرقة بعد الاشتباه بقيام امرأتين بإخفاء عدد كبير من قطع الملابس تحت ملابسهما، في محاولة لمغادرة المتجر دون دفع ثمنها.



وأظهرت مقاطع مصوّرة جرى تداولها على أسلوب السرقة المتّبع، حيث بدت إحدى المشتبه بهما وقد أخفت العديد من القطع تحت بنطالها.

وعلى إثر ذلك، استدعى أمن المتجر الشرطة البلدية في سان ، التي حضرت إلى المكان وأكدت الواقعة، قبل أن تقوم بتوقيف المرأتين، وهما سوسانا (52 عامًا) ولورديز (51 عامًا).