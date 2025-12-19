تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
طائرة هندية مفقودة منذ 13 عاما.. هكذا تم العثور عليها
Lebanon 24
19-12-2025
|
04:00
photos
تم العثور على طائرة تابعة لطيران
الهند
مفقودة منذ 13 عاما في مطار كلكتا، كانت واقفة دون حراك منذ عام 2012 واعتبرت مفقودة.
وكانت الطائرة مسجلة في الأصل لشركة إنديان
إيرلاينز
، وهي شركة طيران حكومية اندمجت مع طيران الهند في عام 2007، ثم تم تأجير طائرة
البوينغ
737-200 لخدمة البريد
الهندي
وتحويلها إلى طائرة شحن.
وفي مرحلة ما، اختفت الطائرة بشكل غامض من جميع المستندات الرسمية، ولم يتذكرها أحد حتى طلبت
إدارة المطار
من طيران الهند إزالتها. وسيتعين على
شركة الطيران
دفع غرامة قدرها 85 ألف جنيه إسترليني عن فترة الانتظار الطويلة.
وأوضح
المدير العام
لطيران الهند،
كامبل
ويلسون، أنه تم إيقاف تشغيل الطائرة منذ عدة سنوات، وتم استبعاد معلومات عنها لسبب ما من العديد من وثائق الشركة.
المدير العام
شركة الطيران
إدارة المطار
بوينغ 737
إيرلاينز
البوينغ
الهندي
المطار
