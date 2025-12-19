طائرة هندية مفقودة منذ 13 عاما.. هكذا تم العثور عليها

تم العثور على طائرة تابعة لطيران مفقودة منذ 13 عاما في مطار كلكتا، كانت واقفة دون حراك منذ عام 2012 واعتبرت مفقودة.

وكانت الطائرة مسجلة في الأصل لشركة إنديان ، وهي شركة طيران حكومية اندمجت مع طيران الهند في عام 2007، ثم تم تأجير طائرة 737-200 لخدمة البريد وتحويلها إلى طائرة شحن.

وفي مرحلة ما، اختفت الطائرة بشكل غامض من جميع المستندات الرسمية، ولم يتذكرها أحد حتى طلبت من طيران الهند إزالتها. وسيتعين على دفع غرامة قدرها 85 ألف جنيه إسترليني عن فترة الانتظار الطويلة.



وأوضح لطيران الهند، ويلسون، أنه تم إيقاف تشغيل الطائرة منذ عدة سنوات، وتم استبعاد معلومات عنها لسبب ما من العديد من وثائق الشركة.