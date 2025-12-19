تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
بعد أيام من الإغلاق… اللوفر يفتح أبوابه مجددًا
Lebanon 24
19-12-2025
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استأنف متحف اللوفر، الجمعة، نشاطه بشكل طبيعي بعد إنهاء الموظفين إضرابهم الذي بدأ مطلع الأسبوع احتجاجًا على ظروف العمل، وفق ما أفادت به إدارة المتحف والنقابات العمالية.
وأعلن اتحادا CFDT وCGT أن قرار تعليق الإضراب جاء عقب اجتماع عام للموظفين، مع التأكيد على إبقاء خيار التحرك قائمًا في حال تعثر المفاوضات مع الإدارة. وكان المتحف قد أغلق أبوابه الاثنين قبل أن يعاود استقبال الزوار جزئيًا، وصولًا إلى استئناف العمل الكامل.
ويأتي تعليق الإضراب بعد سلسلة لقاءات بين الإدارة والنقابات في محاولة للتوصل إلى تسويات، وسط تأكيد رسمي على ضمان استمرارية العمل وصون حقوق الموظفين.
