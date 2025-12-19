هلع على ارتفاع 18 ألف قدم… راكب يعبث بباب الطائرة

وجهت السلطات الفيدرالية في اتهامًا لراكب بمحاولة فتح باب المقصورة الخلفي لطائرة أثناء تحليقها على ارتفاع 18 ألف قدم، بعدما صرخ داخل الطائرة قائلاً: "سنموت جميعًا".



ووقع الحادث على متن رحلة الخطوط الجوية الألاسكية رقم 87 المتجهة من ديد هورس إلى أنكوريج، حيث أفادت الشكوى الجنائية بأن الراكب كاسيان فريدريكس عرقل عمل طاقم الطائرة والمضيفين، وخلق حالة هلع بين الركاب.



وبحسب إفادات الشهود، نهض فريدريكس بحجة التوجه إلى دورة المياه، قبل أن يحاول بعنف فتح باب المقصورة الخلفي، ما دفع أحد الركاب إلى التدخل لمنعه بعدما تحرك ذراع الباب إلى الأعلى.



وأقرّ فريدريكس لاحقًا بأنه كان يعتقد أنه على وشك تناول جرعة زائدة من المخدرات، وأنه بحاجة للتواصل مع والدته، كما طلب مرارًا تدخين سيجارة والحصول على جرعتين من الفودكا، مدعيًا سماع أصوات ورؤية أوهام، بينها قوله إن "الأجنحة اختفت" وإن "الميثامفيتامين يتسرب من فتحات التهوية".



وأوضح قائد الطائرة أن الرحلة كانت قد قطعت نحو ثلاثة أرباع مسافتها عند الإبلاغ عن الحادث، مشيرًا إلى أن فتح باب الطائرة أثناء الطيران مستحيل عمليًا بسبب ضغط الهواء، إلا أن العبث بذراع الباب كان قد يؤدي إلى تشغيل آلية الانزلاق الطارئ والتسبب بأضرار جسيمة.



وبعد هبوط الطائرة بسلام، نُقل الراكب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اعترف بتناوله وأدوية مضادة للاكتئاب، إضافة إلى فقدانه ذاكرة العامين الماضيين.



من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية الألاسكية منع الراكب من السفر على متن رحلاتها مستقبلًا، مشيدةً بتصرف الطاقم واعتذرت للركاب عن القلق الذي سببه الحادث.





Advertisement