صرخت ومزقت ملابسها.. شاهدوا ماذا حدث مباشرة على الهواء خلال بث نشرة الأخبار (فيديو)

Oldum olası, haber merkezlerinin canlı yayında ekrana verilmesini anlamsız ve riskli bulmuştum.

*

Sonunda korkulan oldu.

*

TRT Haber'in haber merkezindeki tartışma ekrana aksetti.

*

Üzücü bir olay ama gayet insanî bir durum.

*

Umarım artık hiçbir kanal mahremini açmaz! pic.twitter.com/FcPzKqvV3J