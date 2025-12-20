صرخت ومزقت ملابسها.. شاهدوا ماذا حدث مباشرة على الهواء خلال بث نشرة الأخبار (فيديو)

Oldum olası, haber merkezlerinin canlı yayında ekrana verilmesini anlamsız ve riskli bulmuştum.
*
Sonunda korkulan oldu.
*
TRT Haber'in haber merkezindeki tartışma ekrana aksetti.
*
Üzücü bir olay ama gayet insanî bir durum.
*
Umarım artık hiçbir kanal mahremini açmaz! pic.twitter.com/FcPzKqvV3J
— Zekeriya Say (@Zekeriya_Say) December 19, 2025
