تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

حادث مأساوي في الهند.. 7 أفيال تُقتل إثر صدام مع قطار

Lebanon 24
20-12-2025 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1457793-639018321141893707.jfif
Doc-P-1457793-639018321141893707.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت الشرطة في منطقة هوجاي بولاية آسام في الهند بمصرع 7 أفيال وإصابة أخرى، بعدما صدم قطار متجه إلى دلهي قطيع أفيال في شمال شرق البلاد، صباح اليوم السبت، وفقًا لوكالة "رويترز".


وأوضحت سكك حديد الحدود الشمالية الشرقية في بيان أن موقع الحادث في منطقة هوجاي ليس ممرًا مخصصًا للفيلة. وأضافت أن قائد القاطرة حاول استخدام مكابح الطوارئ عند رؤية القطيع، إلا أن الأفيال اندفعت نحو القطار.


وأدى الاصطدام، الذي وقع في الساعة 2:17 صباحًا بالتوقيت المحلي (20:47 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، إلى خروج القاطرة وخمس عربات عن القضبان، دون أن يُصاب أي من ركاب القطار.


وأشارت السكك الحديدية إلى أن القطارات المقررة على هذا المسار يتم تحويلها إلى خطوط أخرى، وأن أعمال الترميم جارية حاليًا. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل 7 وإصابة 27 آخرين بعد انفجار قنابل مصادرة في قسم شرطة جامو وكشمير في الهند
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي.. وفاة شاب أثناء تأدية عمله
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: مقتل طيار في حادث تحطم طائرة هندية في معرض دبي للطيران
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي في مصر… "موتوسيكل" يودي بحياة تلميذ
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24

السكك الحديدية

صباح اليوم

شمال شرق

الشمالي

جاي لي

رويترز

جاي بو

القطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2025-12-20
Lebanon24
05:30 | 2025-12-20
Lebanon24
04:00 | 2025-12-20
Lebanon24
03:49 | 2025-12-20
Lebanon24
03:00 | 2025-12-20
Lebanon24
02:54 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24