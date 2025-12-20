تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
حادث مأساوي في الهند.. 7 أفيال تُقتل إثر صدام مع قطار
Lebanon 24
20-12-2025
|
06:32
photos
أفادت الشرطة في منطقة هوجاي بولاية آسام في
الهند
بمصرع 7 أفيال وإصابة أخرى، بعدما صدم قطار متجه إلى
دلهي
قطيع أفيال في
شمال شرق
البلاد،
صباح اليوم
السبت، وفقًا لوكالة "
رويترز
".
وأوضحت سكك حديد الحدود الشمالية الشرقية في بيان أن موقع الحادث في منطقة هوجاي ليس ممرًا مخصصًا للفيلة. وأضافت أن قائد القاطرة حاول استخدام مكابح الطوارئ عند رؤية القطيع، إلا أن الأفيال اندفعت نحو
القطار
.
وأدى الاصطدام، الذي وقع في الساعة 2:17 صباحًا بالتوقيت المحلي (20:47 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، إلى خروج القاطرة وخمس عربات عن القضبان، دون أن يُصاب أي من ركاب القطار.
وأشارت
السكك الحديدية
إلى أن القطارات المقررة على هذا المسار يتم تحويلها إلى خطوط أخرى، وأن أعمال الترميم جارية حاليًا. (آرم نيوز)
