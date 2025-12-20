حادث مأساوي في الهند.. 7 أفيال تُقتل إثر صدام مع قطار

أفادت الشرطة في منطقة هوجاي بولاية آسام في بمصرع 7 أفيال وإصابة أخرى، بعدما صدم قطار متجه إلى قطيع أفيال في البلاد، السبت، وفقًا لوكالة " ".





وأوضحت سكك حديد الحدود الشمالية الشرقية في بيان أن موقع الحادث في منطقة هوجاي ليس ممرًا مخصصًا للفيلة. وأضافت أن قائد القاطرة حاول استخدام مكابح الطوارئ عند رؤية القطيع، إلا أن الأفيال اندفعت نحو .





وأدى الاصطدام، الذي وقع في الساعة 2:17 صباحًا بالتوقيت المحلي (20:47 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، إلى خروج القاطرة وخمس عربات عن القضبان، دون أن يُصاب أي من ركاب القطار.





وأشارت إلى أن القطارات المقررة على هذا المسار يتم تحويلها إلى خطوط أخرى، وأن أعمال الترميم جارية حاليًا. (آرم نيوز)

