لهذا السبب.. دولة عربية تسحب جنسية بلوغر شهير!

أعلنت السلطات سحب الجنسية من البلوغر لالتحاقه بالخدمة في الجيش الأميركي، بما يخالف القوانين المصرية.



ونشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 77 لسنة 2025، الذي يقضي بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أشخاص، بينهم علي حسن.



وأشار القرار رقم 79 لسنة 2025 إلى أن علي حسن عبد المعطي مرعي، المولود في الغربية بتاريخ 3 تشرين الثاني 1991، سُحبت منه جنسيته لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص مسبق.



كما شمل القرار سحب الجنسية من كل من ماركو سلامة عبد المسيح وعلياء ضياء أحمد محمد المغازي لنفس السبب.



ونشر علي حسن فيديو على حسابه في أكد فيه صدور القرار، مشيراً إلى أنه تفاجأ في البداية واعتقد أن الأمر مجرد شائعات قبل أن يتأكد من صحته رسميًا.



ويعرف علي حسن بنشاطه في صناعة محتوى السفر والهجرة إلى ، إضافة إلى عمله في مجال البرمجة.





