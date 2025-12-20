تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

لهذا السبب.. دولة عربية تسحب جنسية بلوغر شهير!

Lebanon 24
20-12-2025 | 09:00
أعلنت السلطات المصرية سحب الجنسية من البلوغر علي حسن لالتحاقه بالخدمة في الجيش الأميركي، بما يخالف القوانين المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025، الذي يقضي بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أشخاص، بينهم علي حسن.

وأشار القرار رقم 79 لسنة 2025 إلى أن علي حسن عبد العزيز عبد المعطي مرعي، المولود في الغربية بتاريخ 3 تشرين الثاني 1991، سُحبت منه جنسيته لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص مسبق.

كما شمل القرار سحب الجنسية من كل من ماركو معوض سلامة عبد المسيح وعلياء ضياء أحمد محمد المغازي لنفس السبب.

ونشر علي حسن فيديو على حسابه في فيسبوك أكد فيه صدور القرار، مشيراً إلى أنه تفاجأ في البداية واعتقد أن الأمر مجرد شائعات قبل أن يتأكد من صحته رسميًا.

ويعرف علي حسن بنشاطه في صناعة محتوى السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى عمله في مجال البرمجة.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24