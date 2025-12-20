تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد جدل فيلم "الست"… التلفزيون المصري يعيد بث مسلسل "أم كلثوم"

Lebanon 24
20-12-2025 | 12:17
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إعادة بث المسلسل التاريخي أم كلثوم، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها ردّ رسمي على الجدل الذي أثاره فيلم الست.

وكشف رئيس الهيئة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني أن المسلسل سيُعرض على القناة الأولى المصرية اعتبارًا من الاثنين المقبل عند الساعة الخامسة مساءً، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم.

واعتبر المسلماني أن كوكب الشرق تمثّل "سقف الفن العربي" ورمزًا للقيم والوطنية والعروبة، معلنًا إعادة بث العمل الذي أخرجته إنعام محمد علي وقامت ببطولته صابرين، بوصفه الملحمة الدرامية الأبرز في تجسيد شخصية أم كلثوم.

ويأتي القرار في ذروة الانقسام الذي أحدثه فيلم الست من بطولة منى زكي، والذي قدّم مقاربة إنسانية وشخصية للسيرة، ما أثار انتقادات اعتبرته مساسًا بصورة "الأيقونة الوطنية"، مقابل إشادات رأت فيه محاولة جريئة لتقريب أم كلثوم من الأجيال الجديدة.

وزاد الجدل حدّة بعد تصريح الكاتب أحمد مراد عن صعوبة تناول شخصية أم كلثوم، قبل أن يتراجع عنه، فيما انقسم الفنانون بين منتقدين للفيلم ومدافعين عنه كرؤية فنية مشروعة.

ويُنظر إلى إعادة بث المسلسل الكلاسيكي على أنها تأكيد رسمي على التمسّك بالصورة التقليدية الموقّرة لكوكب الشرق، في وقت لا يزال فيه الجدل قائمًا حول كيفية مقاربة سِيَر الرموز التاريخية فنيًا.
متفرقات

منوعات

الوطنية للإعلام

الهيئة الوطنية

أم كلثوم

المصرية

العروبة

قناة ال

المسلم

مصرية

