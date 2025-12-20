تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بعد قرن على توت عنخ آمون… العثور على مقبرة ملكية جديدة في وادي الملوك

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1457920-639018610773451503.jpg
Doc-P-1457920-639018610773451503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مجلة الآثار الأمريكية إدراج مقبرة الملك تحتمس الثاني، المكتشفة في وادي الملوك بالبرّ الغربي لمدينة الأقصر، ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية في العالم.

ووفق بيان وزارة السياحة والآثار المصرية، تُعدّ هذه المقبرة أول مقبرة ملكية من عصر الأسرة الثامنة عشرة يُعثر عليها منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922. كما تصدّر أحد النقوش المكتشفة داخل المقبرة غلاف عدد المجلة الصادر لشهري كانون الثاني وشباط 2026.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد إن هذا الاختيار يؤكد القيمة الاستثنائية للاكتشاف ويعكس المكانة العلمية الرائدة لمصر في علم الآثار، ثمرةً لتعاون البعثات المصرية والأجنبية وإسهامها في إعادة قراءة التاريخ المصري القديم.

وجرى الكشف عن المقبرة بواسطة بعثة مصرية–إنجليزية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة أثناء أعمال الحفائر في المقبرة رقم C4 بجبل طيبة. وفي البداية، رُجّح أن تعود المقبرة لإحدى زوجات ملوك الأسرة، لقربها من مقابر زوجات تحتمس الثالث ومقبرة الملكة حتشبسوت، قبل أن تحسم الأدلة الأثرية لاحقًا هويتها لصالح تحتمس الثاني.

وأسفرت الحفائر عن العثور على أجزاء ملاط تحمل نقوشًا باللون الأزرق ونجومًا صفراء، وزخارف ونصوصًا من كتب جنائزية قديمة. وتتميّز المقبرة بتصميم معماري بسيط شكّل أساسًا لتصاميم مقابر ملوك لاحقين من الأسرة الثامنة عشرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عرض تاريخي: كنوز توت عنخ آمون تُجمع لأول مرة في المتحف الكبير (صور)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على مقبرة جماعية في درعا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بيسنت: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية "تيك توك"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: الصين وافقت على صفقة نقل ملكية تيك توك
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

المجلس الأعلى

الأمين العام

الدكتور محمد

الأمريكية

الاختيار

الكشف عن

المصرية

الملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2025-12-20
Lebanon24
16:14 | 2025-12-20
Lebanon24
12:29 | 2025-12-20
Lebanon24
11:55 | 2025-12-20
Lebanon24
09:00 | 2025-12-20
Lebanon24
07:22 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24