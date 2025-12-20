بعد قرن على توت عنخ آمون… العثور على مقبرة ملكية جديدة في وادي الملوك

أعلنت مجلة الآثار إدراج مقبرة الملك تحتمس الثاني، المكتشفة في وادي الملوك بالبرّ لمدينة الأقصر، ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية في العالم.



ووفق بيان وزارة السياحة والآثار ، تُعدّ هذه المقبرة أول مقبرة ملكية من عصر الأسرة الثامنة عشرة يُعثر عليها منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922. كما تصدّر أحد النقوش المكتشفة داخل المقبرة غلاف عدد المجلة الصادر لشهري كانون الثاني وشباط 2026.



وقال للمجلس الأعلى للآثار إسماعيل خالد إن هذا يؤكد القيمة الاستثنائية للاكتشاف ويعكس المكانة العلمية الرائدة لمصر في علم الآثار، ثمرةً لتعاون البعثات المصرية والأجنبية وإسهامها في إعادة قراءة التاريخ المصري القديم.



وجرى المقبرة بواسطة بعثة مصرية–إنجليزية مشتركة بين للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة أثناء أعمال الحفائر في المقبرة رقم C4 بجبل طيبة. وفي البداية، رُجّح أن تعود المقبرة لإحدى زوجات ملوك الأسرة، لقربها من مقابر زوجات تحتمس الثالث ومقبرة حتشبسوت، قبل أن تحسم الأدلة الأثرية لاحقًا هويتها لصالح تحتمس الثاني.



وأسفرت الحفائر عن العثور على أجزاء ملاط تحمل نقوشًا باللون الأزرق ونجومًا صفراء، وزخارف ونصوصًا من كتب جنائزية قديمة. وتتميّز المقبرة بتصميم معماري بسيط شكّل أساسًا لتصاميم مقابر ملوك لاحقين من الأسرة الثامنة عشرة.

