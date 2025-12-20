"عندما تنام الحرب"… ورش فنية لدعم أطفال غزة نفسيًا

كشف المخرج الفلسطيني رامي دامو عن تنفيذ ورش متخصّصة لدعم الأطفال نفسيًا وتخفيف آثار الصدمات الناتجة عن الحرب، عبر توظيف تقنيات الرسوم المتحركة كأداة فنية وإنسانية، من بينها ورشة أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان غزة السينمائي للأطفال.



وأوضح دامو أنه نفّذ ورشتين متزامنتين، الأولى في والثانية لأطفال لاجئين في ، عمل خلالها الأطفال على إنجاز فيلمين حملا عنوان "عندما تنام الحرب"، تعلّموا فيهما مراحل صناعة الرسوم المتحركة كاملة، من الفكرة حتى التنفيذ، ضمن تجربة جماعية تركّز على التفريغ النفسي والدعم العاطفي.





وأشار إلى أن القيمة الحقيقية لا تكمن في الفيلم النهائي بحدّ ذاته، بل في رحلة الإنتاج التي تتيح للأطفال تجاربهم الشخصية ومشاعرهم المكبوتة. وبيّن أن العمل يبدأ برسم الشخصيات وتلوينها وقصّها، ثم تحريكها وتصويرها إطارًا بعد إطار، وصولًا إلى تقليد الأصوات والعمل الجماعي، بما يعزّز الإحساس بالأمان والتعاون.



ولفت دامو إلى بُعد إنساني إضافي في التجربة، إذ يعمل أيضًا مع أطفال لاجئين في فرنسا مرّوا بظروف قاسية مشابهة، معتبرًا أن الفن يوفّر لغة مشتركة تجمع الأطفال مهما اختلفت أماكنهم وخلفياتهم.



