تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

الأوسكار يودّع التلفزيون… والانتقال إلى منصة جديدة في 2029

Lebanon 24
20-12-2025 | 16:33
A-
A+
Doc-P-1457962-639018704281903271.jpg
Doc-P-1457962-639018704281903271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة انتقال بث حفل توزيع جوائز الأوسكار من شبكة ABC إلى منصة يوتيوب اعتبارًا من عام 2029، منهيةً حقبة امتدت لعقود كانت فيها ABC الناقل الحصري للحفل.

وستواصل ABC بث الأوسكار حتى نسخة عام 2028، التي تتزامن مع الذكرى المئوية للجائزة، على أن تنتقل حقوق البث العالمية بعد ذلك إلى يوتيوب حتى عام 2033. وبموجب الاتفاق، تصبح يوتيوب المنصة الرئيسية لكل محتوى الأوسكار، بما يشمل السجادة الحمراء، إعلان الترشيحات، وجوائز الحكّام.

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية لينيت هاول تايلور إن الشراكة الجديدة تهدف إلى إيصال الأوسكار وبرامج الأكاديمية على مدار العام إلى "أكبر جمهور عالمي ممكن". بدوره، أكد الرئيس التنفيذي ليوتيوب نيل موهان أن الأوسكار "مؤسسة ثقافية راسخة"، وأن التعاون مع الأكاديمية سيقرّب الحفل من جيل جديد من صناع المحتوى ومحبي السينما، مع الحفاظ على إرثه العريق.

وتعود علاقة ABC بالأوسكار إلى عام 1961، حين حصلت الشبكة، المملوكة لشركة والت ديزني، على حقوق البث الحصري، باستثناء فترة قصيرة بين عامي 1971 و1975. ووصفت ABC هذه الشراكة في بيان بأنها مصدر فخر لأكثر من نصف قرن.

وبحسب الإعلان، سيُبث حفل الأوسكار مجانًا عالميًا عبر يوتيوب، مع مسارات صوتية متعددة وترجمات مصاحبة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاهدين، ولا سيما فئة الشباب التي تشكّل النسبة الأكبر من مستخدمي المنصة.

ويعكس اختيار يوتيوب تحوّل أحد أبرز الأحداث التلفزيونية العالمية إلى الفضاء الرقمي، مع ما يحمله ذلك من تحديات إنتاجية، لكنه يؤشر في المقابل إلى سعي الأكاديمية لتوسيع حضور الأوسكار عالميًا ومواكبة تحوّلات المشاهدة الحديثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأوسكار يفتح أبوابه لفيلمين من فلسطين وتونس
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... 4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
“رغم الانتصار.. منتخب تونس يودع كأس العرب
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

شركة والت ديزني

جوائز الأوسكار

أكاديمية فنون

وقال الرئيس

نيل موهان

أكاديمية

الرئيسي

تايلور

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2025-12-20
Lebanon24
13:57 | 2025-12-20
Lebanon24
12:29 | 2025-12-20
Lebanon24
11:55 | 2025-12-20
Lebanon24
09:00 | 2025-12-20
Lebanon24
07:22 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24