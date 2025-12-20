الأوسكار يودّع التلفزيون… والانتقال إلى منصة جديدة في 2029

أعلنت وعلوم الصور المتحركة انتقال بث حفل توزيع من شبكة ABC إلى منصة اعتبارًا من عام 2029، منهيةً حقبة امتدت لعقود كانت فيها ABC الناقل الحصري للحفل.



وستواصل ABC بث الأوسكار حتى نسخة عام 2028، التي تتزامن مع الذكرى المئوية للجائزة، على أن تنتقل حقوق البث العالمية بعد ذلك إلى يوتيوب حتى عام 2033. وبموجب الاتفاق، تصبح يوتيوب المنصة الرئيسية لكل محتوى الأوسكار، بما يشمل السجادة الحمراء، إعلان الترشيحات، وجوائز الحكّام.



التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية لينيت هاول إن الشراكة الجديدة تهدف إلى إيصال الأوسكار وبرامج الأكاديمية على مدار العام إلى "أكبر جمهور عالمي ممكن". بدوره، أكد الرئيس التنفيذي ليوتيوب أن الأوسكار "مؤسسة ثقافية راسخة"، وأن التعاون مع الأكاديمية سيقرّب الحفل من جيل جديد من صناع المحتوى ومحبي السينما، مع الحفاظ على إرثه العريق.



وتعود علاقة ABC بالأوسكار إلى عام 1961، حين حصلت الشبكة، المملوكة لشركة والت ، على حقوق البث الحصري، باستثناء فترة قصيرة بين عامي 1971 و1975. ووصفت ABC هذه الشراكة في بيان بأنها مصدر فخر لأكثر من نصف قرن.



وبحسب الإعلان، سيُبث حفل الأوسكار مجانًا عالميًا عبر يوتيوب، مع مسارات صوتية متعددة وترجمات مصاحبة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاهدين، ولا سيما فئة الشباب التي تشكّل النسبة الأكبر من مستخدمي المنصة.



ويعكس اختيار يوتيوب تحوّل أحد أبرز الأحداث التلفزيونية العالمية إلى الفضاء الرقمي، مع ما يحمله ذلك من تحديات إنتاجية، لكنه يؤشر في المقابل إلى سعي الأكاديمية لتوسيع حضور الأوسكار عالميًا ومواكبة تحوّلات المشاهدة الحديثة.

