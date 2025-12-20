تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
20-12-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1457986-639018955623927773.jpg
Doc-P-1457986-639018955623927773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برج الحمل  
ستتلقى دعمًا من والدك في حياتك الشخصية والمهنية. ستسود علاقاتك الأسرية اليوم أجواء من الودّ والمودة. ستساعد شخصًا محتاجًا، سيقدم لك شريك حياتك هدية تحتاجها.

برج الثور
إذا كانت هناك خلافات بينك وبين بعض المقربين، فسيتم حلها اليوم. قد تتلقى إشادة على صفاتك وعملك. ستبقى ثقتك بنفسك عالية طوال اليوم. تقبّل أي مسؤولية تُسند إليك اليوم. ستشعر بالراحة في المنزل وفي العمل.

برج الجوزاء
سيكون اليوم يومًا ذهبيًا بالنسبة لك، وستنعم بحياة زوجية سعيدة. أما بالنسبة لرجال الأعمال من هذا البرج، فسيكون اليوم مريحًا، وقد تخططون لرحلة مع الأصدقاء. ستتلقون المساعدة من رؤسائكم ومرؤوسيكم بين الحين والآخر.

برج السرطان
سيبدأ يومك بحماس متجدد سيكسبك سلوكك الحسن سمعة طيبة في المجتمع، قد تحتاج إلى تزيين منزلك بالزهور. سيحقق المقاولون أرباحًا جيدة اليوم. قد تضطر إلى الابتعاد عن عائلتك اليوم بسبب السفر.

برج الأسد
قد تفكر في القيام بأمرٍ كبير ومختلف. بدعمٍ من كبار المسؤولين، ستُنجز مهمتك الهامة. سيبقى يومك مليئًا بالروحانية. تجنب الإفراط في الثقة بالآخرين في الأمور المالية. فكّر جيدًا قبل إقراض المال لأحد. قد تُخطط لزيارة مكانٍ ديني مع شريك حياتك.

برج العذراء
إن طلب دعاء والديك سيجعل جميع أعمالك ناجحة. ستساعد شخصًا ما اليوم، وستشعر بالرضا حيال ذلك. قد تلتقي بصديق من الطفولة، وتستعيدان ذكريات الماضي. قد تخطط لنزهة اليوم، مما سيُسعدك.

برج الميزان
سيحقق أصحاب شركات التوصيل أرباحًا اليوم. سيستعين الطلاب بكبار السن لإنجاز أعمالهم العملية. ستزداد السعادة والرضا في الأسرة. ستكون صحتك أفضل من ذي قبل.

برج العقرب
رحلة قصيرة، ربما متعلقة بالعمل، قد تُحقق نتائج جيدة. يُقدم لك كبار السن في العمل الدعم، ولكن كن حذرًا في معاملاتك المالية. يتحسن أداؤك المهني بتعاون من حولك..

برج القوس 
قد يساعدك آخرون في إنجاز مهمة هامة. يبقى الدعم العائلي قوياً، ولكن قد تحدث بعض الخلافات مع زميل في العمل. انتبه لصحة والدتك. قد تقضي بعض الوقت في خدمة المجتمع أو الأعمال الدينية. تجنب ترك المهام غير مكتملة بسبب الإهمال

برج الجدي
ستنجز مهامك بجدٍّ وصبرٍ وحكمة. قد تُكلَّف بمسؤولياتٍ كثيرة. إذا عملتَ بصبر، فسيُنجز كل شيء بسلاسةٍ ودون عقبات. سيكون يومك مُرضيًا. من المُرجَّح أن تتحسَّن ظروف العمل.

برج الدلو
قد تظهر خطط سفر بسبب العمل أو التجارة. ستنجح في إنجاز المهام المؤجلة منذ فترة طويلة على الطلاب التركيز على دراستهم لتحقيق النجاح. ستكون حياتك الزوجية رائعة. سيدعمك شريك حياتك في عملك. قد يطلب الأطفال بعض المستلزمات الأساسية.

برج الحوت
هذا وقت مناسب للتقدم، فالجهود الصحيحة ستؤتي ثمارها. يستمر الاهتمام بالعمل الاجتماعي قد ينتقدك البعض ويشتتون انتباهك عن أهدافك. التخطيط لمشروع تجاري جديد أمرٌ مُناسب قد تلتقي بصديق بعد بضعة أيام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24

برج الحمل

في المنزل

منذ فترة

الدينية

العذراء

العقرب

روحاني

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2025-12-21
Lebanon24
01:03 | 2025-12-21
Lebanon24
23:00 | 2025-12-20
Lebanon24
16:33 | 2025-12-20
Lebanon24
16:14 | 2025-12-20
Lebanon24
13:57 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24