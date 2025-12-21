تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

حادثة مخيفة.. توقف "أفعوانية" في الجو واحتجاز الركاب (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2025 | 12:00
شهد أحد المتنزهات الترفيهية في ولاية تكساس الأميركية حادثة مقلقة، بعدما تعرضت لعبة أفعوانية لعطل مفاجئ أدى إلى احتجاز راكبين على ارتفاع يتجاوز 100 قدم، وبوضعية شبه عمودية تقارب 90 درجة، لنحو ساعة كاملة، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من إنقاذهما بسلام.


وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام، كان الشابان ماثيو كانتو (24 عامًا) ونيكولاس سانشيز (20 عامًا) يستمتعان بركوب لعبة الإثارة المعروفة باسم "قواطع الدوائر" داخل مجمع حلبة الأمريكتين الرياضي في مدينة أوستن، قبل أن ترتفع الأفعوانية إلى نحو 130 قدمًا وتتوقف فجأة عند بداية الهبوط، ما ترك الراكبين معلقين عموديًا وهما ينظران مباشرة نحو الأرض.


ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر مطلعة أن عائلتي الشابين عاشتا لحظات من القلق، إذ لم تتلقيا أي معلومات واضحة لأكثر من نصف ساعة عقب تعطل اللعبة، في وقت تحدث فيه شهود عن تضارب في تفسيرات العاملين بالموقع، من بينها إشارات إلى احتمال وجود خلل في تثبيت المقاعد.


ووفق الموقع الرسمي للعبة، تُعد الأفعوانية من الألعاب الحديثة، حيث تنقل الركاب إلى قمة مرتفعة شديدة الانحدار، قبل أن يميل المسار بزاوية 90 درجة ويتوقف لثوانٍ، ثم ينطلق في هبوط حاد تصل سرعته إلى نحو 60 ميلًا في الساعة.




في المقابل، أوضح متحدث باسم المتنزه أن سبب الحادث يعود إلى خلل في أحد أجهزة الاستشعار، ما أدى إلى تأخير الرحلة، مؤكدًا في بيان رسمي أن العطل عولج بسرعة واستؤنف التشغيل من دون تسجيل أي إصابات.


وأضاف المتحدث أن مثل هذه الأعطال التقنية قد تحدث أحيانًا في هذا النوع من الألعاب، معربًا عن أسفه لما تعرض له الراكبان، ومشيرًا إلى أنه من بين نحو 25 ألف شخص استخدموا الأفعوانية، كان هذان الشخصان فقط من واجها هذا الموقف الاستثنائي.
حلبة الأمريكتين

نيكولاس سانشيز

نيويورك

باسم ال

سانشيز

الرياض

تكساس

رياضي

