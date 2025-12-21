حادثة مخيفة.. توقف "أفعوانية" في الجو واحتجاز الركاب (فيديو)

Two people were stranded on a new roller coaster at Circuit of the Americas outside Austin this week.
The pair was stuck at a 90-degree angle for nearly an hour on Wednesday night, December 17.
Those stranded were riding Circuit Breaker, a new coaster expected to reach speeds… pic.twitter.com/FHcxzOtNDl
— MySA (@mySA) December 19, 2025
Two people were stranded on a new roller coaster at Circuit of the Americas outside Austin this week.
The pair was stuck at a 90-degree angle for nearly an hour on Wednesday night, December 17.
Those stranded were riding Circuit Breaker, a new coaster expected to reach speeds… pic.twitter.com/FHcxzOtNDl