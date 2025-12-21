جريمة مروّعة.. العثور على جثة سيدة مكبّلة داخل أكياس!

وأوضحت المصادر المحلية أن الجثة تعود لسيدة تبلغ من العمر نحو الثلاثين عاماً، وُجدت مكبّلة وموضوعة داخل أكياس مثقلة بالأحجار، في محاولة واضحة لمنعها من الطفو على سطح المياه، ما يثير الشبهات حول وقوع جريمة جنائية.وتم نقل الجثة إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، بحسب المصادر نفسها.باشرت الجهات المختصة، بما في ذلك وقوى الأمن الداخلي والطب الشرعي، تحقيقاتها في موقع العثور على الجثة، في محاولة لتحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث، وفق "الإخبارية" السورية. (آرم نيوز)