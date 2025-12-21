تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة مروّعة.. العثور على جثة سيدة مكبّلة داخل أكياس!
Lebanon 24
21-12-2025
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثر مساء الأحد على جثة سيدة في نهر الفرات ضمن نطاق بلدة البوليل
بريف
دير الزور
الشرقي بسوريا، وفق ما أفادت قناة "الإخبارية"
السورية
.
وأوضحت المصادر المحلية أن الجثة تعود لسيدة تبلغ من العمر نحو الثلاثين عاماً، وُجدت مكبّلة وموضوعة داخل أكياس مثقلة بالأحجار، في محاولة واضحة لمنعها من الطفو على سطح المياه، ما يثير الشبهات حول وقوع جريمة جنائية.
وتم نقل الجثة إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، بحسب المصادر نفسها.
باشرت الجهات المختصة، بما في ذلك
الهلال الأحمر
وقوى الأمن الداخلي والطب الشرعي، تحقيقاتها في موقع العثور على الجثة، في محاولة لتحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث، وفق "الإخبارية" السورية. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة شاب داخل منزله والتحقيقات جارية
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله والتحقيقات جارية
22/12/2025 01:24:15
22/12/2025 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة مسنة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على جثة مسنة داخل منزلها
22/12/2025 01:24:15
22/12/2025 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بشرّي... العثور على جثتين داخل منزل
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بشرّي... العثور على جثتين داخل منزل
22/12/2025 01:24:15
22/12/2025 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في مصر.. قتل زميله وقطّع جثته!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في مصر.. قتل زميله وقطّع جثته!
22/12/2025 01:24:15
22/12/2025 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
الهلال الأحمر
دير الزور
السورية
الهلال
سوريا
الشرع
الزور
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادثة مأساوية.. أب يحتجز طفله المصاب بالتوحد في غرفة مهجورة لمدة عشر سنوات!
Lebanon 24
حادثة مأساوية.. أب يحتجز طفله المصاب بالتوحد في غرفة مهجورة لمدة عشر سنوات!
16:10 | 2025-12-21
21/12/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا البلد.. تعطل السيارات ذاتية القيادة بسبب انقطاع الكهرباء يفاقم الازدحامات (فيديو)
Lebanon 24
في هذا البلد.. تعطل السيارات ذاتية القيادة بسبب انقطاع الكهرباء يفاقم الازدحامات (فيديو)
14:54 | 2025-12-21
21/12/2025 02:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد عربي.. سرقة بقيمة 50 مليار جنيه تهدد استدامة أحد أهم القطاعات الحيوية
Lebanon 24
في بلد عربي.. سرقة بقيمة 50 مليار جنيه تهدد استدامة أحد أهم القطاعات الحيوية
12:43 | 2025-12-21
21/12/2025 12:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مخيفة.. توقف "أفعوانية" في الجو واحتجاز الركاب (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مخيفة.. توقف "أفعوانية" في الجو واحتجاز الركاب (فيديو)
12:00 | 2025-12-21
21/12/2025 12:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عضّة كلب تُثير جدلاً كبيراً في العراق... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
عضّة كلب تُثير جدلاً كبيراً في العراق... ما الذي حصل؟
10:46 | 2025-12-21
21/12/2025 10:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:10 | 2025-12-21
حادثة مأساوية.. أب يحتجز طفله المصاب بالتوحد في غرفة مهجورة لمدة عشر سنوات!
14:54 | 2025-12-21
في هذا البلد.. تعطل السيارات ذاتية القيادة بسبب انقطاع الكهرباء يفاقم الازدحامات (فيديو)
12:43 | 2025-12-21
في بلد عربي.. سرقة بقيمة 50 مليار جنيه تهدد استدامة أحد أهم القطاعات الحيوية
12:00 | 2025-12-21
حادثة مخيفة.. توقف "أفعوانية" في الجو واحتجاز الركاب (فيديو)
10:46 | 2025-12-21
عضّة كلب تُثير جدلاً كبيراً في العراق... ما الذي حصل؟
09:25 | 2025-12-21
جريمة مروّعة في مصر.. قتل زميله وقطّع جثته!
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
22/12/2025 01:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24