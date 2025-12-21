حادثة مأساوية.. أب يحتجز طفله المصاب بالتوحد في غرفة مهجورة لمدة عشر سنوات!

هزّت واقعة مأساوية مدينة أجدابيا في ، بعد كشف احتجاز أب لطفله المصاب باضطرابات طيف التوحد داخل غرفة مهجورة لمدة 10 سنوات، دون أن يرى طوال تلك الفترة، ما أثار صدمة واسعة لدى الرأي العام.





بدأت تفاصيل القضية بعد ورود معلومات دقيقة إلى فرع جهاز المباحث الجنائية في أجدابيا، تفيد بتعرض طفل يُدعى "قصي"، من مواليد 2015، لمعاملة قاسية واحتجازه في ظروف غير إنسانية داخل مكان مهجور.

وبعد التأكد من صحة البلاغ من خلال عمليات تحرٍ ومتابعة مكثفة، داهمت قوة أمنية موقع الاحتجاز، لتجد الطفل جالسًا داخل غرفة ملحقة بحظيرة دواجن تقع خارج المسكن الرئيس للأسرة.

وأوضحت البيانات الرسمية وشهادات شهود العيان أن الطفل حُرم من رؤية ضوء الشمس منذ سنواته الأولى، وعاش معزولًا تمامًا عن العالم في مكان مخصص لتربية الدواجن، في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وكشفت التحقيقات أن الأب المتهم يعمل في أحد المرافق التعليمية، وتم القبض عليه فورًا، فيما نُقل الطفل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته الصحية والنفسية بالحرجة نتيجة الإهمال المزمن وسوء التغذية والتعرض للعنف.

ويخضع الطفل "قصي" حاليًا لرعاية طبية دقيقة، في محاولة لمعالجة الآثار الجسدية والنفسية العميقة التي خلفها احتجازه . (آرم نيوز)