تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بجرم النصب والاحتيال… القبض على طبيبة تجميل شهيرة!

Lebanon 24
22-12-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1458280-639019558509156490.jfif
Doc-P-1458280-639019558509156490.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الطبيبة "ه.ا"، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "الدكتورة القمر رزق" أو "الطبيبة الحسناء"، والمتخصصة في التجميل، بعد ممارسة نشاطها الطبي بشكل غير قانوني.


وأظهرت التحقيقات أن المتهمة لا تحمل أي مؤهلات طبية، وانتحلت صفة طبيبة جلدية ومتخصصة في نحت الجسم، ومارست أعمالها في عيادة غير مرخصة ضمن نطاق قسم شرطة أول الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.


وكشفت التحريات عن تورط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية في نشاط إجرامي يتعلق بالنصب والاحتيال واستيلاء على أموال المواطنين، وفق بيان وزارة الداخلية المصرية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".


وبناءً على معلومات مؤكدة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة من تحديد مكان المتهمة وضبطها، حيث عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت تورطها، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر ومبالغ مالية.


اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بممارستها النشاط الطبي المزيف بهدف تحقيق أرباح مالية.

أما عن مكان عملها، فقد أنشأت المتهمة مقرًا طبيًا وهميًا في مدينة الشيخ زايد، وروّجت لنفسها عبر لافتات تشير إلى أنها طبيبة، ما ساهم في جذب ضحاياها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق العيادة غير المرخصة.

ووفق تقارير إعلامية، تحمل المتهمة اسم "هديل الهادي" على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت تروج لنشاطها الطبي المزيف عبر حسابها على إنستغرام، وعرّفت عن نفسها بلقب "الدكتورة القمر رزق".

ومن أبرز زبائنها البلوغر جهاد أحمد، طليقة مغني المهرجانات المصري عصام صاصا، التي نشرت سابقًا صورًا لها أثناء خضوعها لعملية تجميل لتصغير الأنف.

وبرغم القبض على المتهمة، لم تصدر طليقة عصام صاصا أي تعليق على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في بنت جبيل.. توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يتحوّل إلى عاهة مُستدامة.. فنانة شهيرة تواجه صلعاً جزئياً بسبب جلسة تجميل! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تسببت لها بمضاعفات خطيرة وآلامٍ شديدة... عملية تجميل فاشلة تنهي مسيرة مغنية شهيرة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة انتحال صفة طبيب تجميل تتفاقم.. أين رقابة وزارة الصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

الإدارة العامة

وزارة الداخلية

الدول العربية

المصرية

البلوغر

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:59 | 2025-12-22
Lebanon24
01:04 | 2025-12-22
Lebanon24
23:00 | 2025-12-21
Lebanon24
16:10 | 2025-12-21
Lebanon24
15:02 | 2025-12-21
Lebanon24
14:54 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24