بجرم النصب والاحتيال… القبض على طبيبة تجميل شهيرة!

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة لا تحمل أي مؤهلات طبية، وانتحلت صفة طبيبة جلدية ومتخصصة في نحت الجسم، ومارست أعمالها في عيادة غير مرخصة ضمن نطاق قسم شرطة أول الشيخ بمدينة السادس من أكتوبر.وكشفت التحريات عن تورط سيدة تحمل جنسية إحدى في نشاط إجرامي يتعلق بالنصب والاحتيال واستيلاء على أموال المواطنين، وفق بيان المصرية على صفحتها الرسمية في " ".وبناءً على معلومات مؤكدة، تمكنت لمباحث جرائم الأموال العامة من تحديد مكان المتهمة وضبطها، حيث عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت تورطها، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر ومبالغ مالية.

اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بممارستها النشاط الطبي المزيف بهدف تحقيق أرباح مالية.

أما عن مكان عملها، فقد أنشأت المتهمة مقرًا طبيًا وهميًا في مدينة الشيخ زايد، وروّجت لنفسها عبر لافتات تشير إلى أنها طبيبة، ما ساهم في جذب ضحاياها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق العيادة غير المرخصة.

ووفق تقارير إعلامية، تحمل المتهمة اسم "هديل " على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت تروج لنشاطها الطبي المزيف عبر حسابها على إنستغرام، وعرّفت عن نفسها بلقب "الدكتورة القمر رزق".

ومن أبرز زبائنها جهاد أحمد، طليقة مغني المهرجانات المصري عصام صاصا، التي نشرت سابقًا صورًا لها أثناء خضوعها لعملية تجميل لتصغير الأنف.





وبرغم القبض على المتهمة، لم تصدر طليقة عصام صاصا أي تعليق على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن. (آرم نيوز)